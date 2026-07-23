Behovsanställda sökes till våra kunduppdrag i Falkenberg
Furuboda Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falkenberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falkenberg
2026-07-23
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Om uppdragen:
Vill du ha ett flexibelt och meningsfullt arbete där du får göra skillnad i människors vardag? Vi söker nu behovsanställda personliga assistenter till våra kunder i Falkenberg.
Som behovsanställd arbetar du vid ordinarie assistents frånvaro, exempelvis vid sjukdom eller ledighet. Det innebär att du ibland kan bli inringd med kort varsel – ett perfekt extrajobb för dig som vill kombinera med studier, annat arbete eller pension.
Våra kunder har olika behov, men gemensamt är att arbetet som personlig assistent handlar om att stötta en person i deras vardag – i hemmet, på fritiden och ibland även på jobbet eller i skolan. Arbetsuppgifterna varierar, men kan innefatta allt från personlig omvårdnad till socialt stöd, praktiska sysslor och aktivt deltagande i kundens intressen.
Vi söker dig som:
Är ansvarsfull, flexibel och lyhörd
Har en god empatisk förmåga och trivs med att hjälpa andra
Är självständig men också en god lagspelare
Har god svenska i tal och skrift
Har körkort – meriterande men inte alltid ett krav
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent eller inom vård och omsorg är meriterande, men inte ett krav. Vi ser gärna att du har rätt inställning, så utbildning och introduktion ges vid start.
Arbetstid:
Timanställning vid behov, dag, kväll, natt och helg – enligt överenskommelse.
Placering:
Falkenberg
Om arbetsplatsen
Furuboda Assistans är en privat assistansanordnare i södra Sverige med rötter i den ideella Föreningen Furuboda. Bolaget skapades år 2005 och är ett växande företag. I dagsläget består Furuboda Assistans av ca 700 medarbetare. Vi strävar efter att vara ett föredöme inom hållbart företagande. För oss handlar hållbart företagande om att ha ett starkt kundfokus, välmående personal samt att eftersträva en låg klimat- och miljö-påverkan.Publiceringsdatum2026-07-23Dina arbetsuppgifterKvalifikationerÖvrig information
Som anställd på Furuboda Assistans blir du erbjuden ett meningsfullt arbete med trygg anställning, friskvårdsbidrag på 2500 kronor, utbildningar och möjlighet till att utvecklas i ditt uppdrag. Vi tycker det är viktigt att medarbetare känner glädje och gemenskap på jobbet, och erbjuder därför en rad olika aktiviteter. Hos oss får du precis som våra kunder vara precis den du är. Vi har kollektivavtal och är medlemmar i IfA, Intresseföreningen för assistansberättigade, och möter deras höga kvalitetskrav som IfA-godkänd anordnare av personlig assistans Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Furuboda Assistans AB
(org.nr 556682-3638), https://furubodaassistans.se/
Björkhemsvägen 13 (visa karta
)
291 54 KRISTIANSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Furuboda Assistans Jobbnummer
10009870