Behovsanställda museivärdar till Flygvapenmuseums publika verksamhet 2026
Statens Maritima och Transporthistoriska Museer / Resevärdsjobb / Linköping Visa alla resevärdsjobb i Linköping
2025-10-03
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och utvecklar i dagsläget Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet.
Från och med 2026 kommer även den nuvarande myndigheten Statens försvarshistoriska museer, i vilken Armémuseum och Flygvapenmuseum ingår, att bli en del av SMTM. SMTM är en vänlig arbetsplats med en effektiv och ansvarsfull samarbetsorganisation som kännetecknas av nyfikenhet och tillit. Inom SMTM arbetar alla med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Till Flygvapenmuseum söker vi nu extra museivärdar för 2026. Som museivärd hos oss har du ett varierande arbete. Du arbetar i receptionen som är navet för information och service till våra besökare och det första besökarna möter när de kommer till Flygvapenmuseum. Du välkomnar besökarna och ger tydlig vägledning om innehåll och utbud på museet. I direkt anslutning till receptionen finns museibutiken som också bemannas av receptionspersonalen. Där arbetar du med försäljning av butikens produkter, kassahantering, påfyllning av varor med mera. I rollen arbetar du även som värd vid exempelvis konferenser, middagar och olika event, samt genomför även barnkalas och håller i enklare visningar för museets besökare. Arbetet utförs i nära samarbete med kollegor och väktare.
Tjänsten innebär att du arbetar vid behov framför allt under sommarsäsongen mellan maj och september, men även på helger, skollov och vissa kvällar under årets övriga månader. Arbetet är schemalagt och innebär arbete på vardagar, helger och kvällar. Du kommer i tjänsten att få intern introduktionsutbildning i de olika områden som ingår i arbetet. Det kan även komma att finnas möjlighet till vidareutbildning till simulatorsinstruktör samt andra arbetsuppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning, tidigare erfarenhet av service inom turism samt erfarenhet av att bemöta många olika målgrupper. Du ska även ha förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med service och/eller publikt på museum. Om du har en eftergymnasial utbildning i ämne relevant för arbete på museum är även detta meriterande.
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är Flygvapenmuseums ansikte utåt. Att du är öppen, social och serviceinriktad ser vi som en självklarhet. Du ska vara bekväm med att prata inför grupper och bemöta våra besökare. Det är också av stor betydelse att du har god samarbetsförmåga och kan arbeta i grupp. Du behöver också kunna agera och arbeta självständigt och ta egna initiativ. Arbetet innebär många gånger att flera olika uppgifter sker parallellt och att du ska kunna gå mellan olika ansvarsområden och aktiviteter. Det är därför viktigt att du är flexibel, kan prioritera och ge ett professionellt bemötande oavsett situation. Ditt välkomnande och bemötande är avgörande för museibesökarnas helhetsupplevelse. Flygvapenmuseum eftersträvar alltid ett värdskap i världsklass! I gengäld erbjuder vi dig ett omväxlande arbete på en gemytlig arbetsplats där vi arbetar med ett viktigt samhällsuppdrag.
Mer om oss
Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. Museets ansvar omfattar bevarande, förmedling och kunskapsuppbyggnad om det svenska militärflyget. På Flygvapenmuseum arbetar omkring 30 personer samt timanställd personal. För ytterligare information besök gärna www.flygvapenmuseum.se.
Anställning
Särskild visstidsanställning, ett extrajobb där du arbetar vid behov. Arbetstidsförläggning är oregelbunden med schemalagd arbetstid under vardagar, helger och kvällar, utifrån verksamhetens behov.Ersättning
Timlön, semesterersättning och OB.Kontakt
Jenny Helsing, enhetschef Publika enheten Flygvapenmuseum: 013-495 97 86Facklig kontakt
Martin Linde, ST: 08- 519 558 74Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025 genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer planeras att hållas vecka 44-46.
Övriga upplysningar
SMTM kommer begära ett registerutdrag enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta där barn vistas. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.
Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss.
