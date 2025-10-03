Behovsanställda museivärdar till Armémuseums publika verksamhet 2026
2025-10-03
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och utvecklar i dagsläget Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet.
Från och med 2026 kommer även den nuvarande myndigheten Statens försvarshistoriska museer, i vilken Armémuseum och Flygvapenmuseum ingår, att bli en del av SMTM. SMTM är en vänlig arbetsplats med en effektiv och ansvarsfull samarbetsorganisation som kännetecknas av nyfikenhet och tillit. Inom SMTM arbetar alla med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid. Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Till museet söker vi nu extra museivärdar för 2026. Som museivärd är du Armémuseums ansikte utåt mot våra besökare och företräder ett aktivt värdskap som tillsammans med förmedling av kunskap gör besöket till en positiv upplevelse för besökaren.
I arbetsuppgifterna ingår att med värme och nyfikenhet välkomna våra besökare. Som museivärd cirkulerar du i museets publika delar och svarar på frågor på plats, i telefon eller digitalt. Du bemannar entrékassa och butik, bedriver aktiv försäljning, hanterar förekommande löpande butikssysslor samt genomför besöksundersökningar. Vidare svarar du för daglig uppstart och tillsyn av utställningar och publika lokaler, ser till att samtliga publika miljöer hålls snygga och att det är ordning och reda i dessa. I arbetet ingår att förbereda, genomföra och återställa vid lokaluthyrning och programverksamhet. Du är även en del i ett publikt säkerhetsarbete med ett ansvar i utrymningsorganisationen. Som behovsanställd museivärd ingår också att hålla allmänna visningar på svenska och engelska.
Som museivärd ingår du i ett värdteam. Arbetet utförs i nära samarbete med flera andra funktioner internt och externt, exempelvis museipedagoger och väktare. Du bidrar med engagemang och proaktivitet, samt samarbetar väl med kollegor för att på bästa sätt tillgodose alla besökares behov och erbjuda en förstklassig besöksupplevelse.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha en avslutad gymnasieutbildning samt tidigare arbetslivserfarenhet av bemötande och värdskap inom besöks- eller turistnäring. Du har erfarenhet av att hantera såväl enskilda besökare som små och stora grupper, samt erfarenhet av biljett-, boknings- och kassahantering. Vidare har du även erfarenhet av att ge guidade visningar. Du ska ha god förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift, ytterligare språkkunskaper är meriterande. Om du har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot turism- eller servicesektor alternativt eftergymnasial utbildning i för museet relevant ämnesområde är detta också meriterande. Likaså är det även meriterande om du har tidigare erfarenhet av hantering av konferensteknik till möten och programaktiviteter.
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, lätt för att arbeta såväl i grupp som självständigt samt ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt. Du sätter besökaren i centrum, har känsla för service och är synlig och tillgänglig för våra besökare. Du är ansvarstagande och arbetar konstruktivt vid press, stress och tuffa situationer, men även i lugna perioder. För att uppnå önskade resultat delar du med dig av information, din expertis och hjälper till på det sätt som behövs för att gruppen ska prestera och nå olika verksamhetsmål med besökaren i fokus.
Mer om oss
Armémuseum är beläget i centrala Stockholm och skildrar Sveriges historia från 1500-tal till samtid med fokus på hur människor har levt och påverkats av krig och fred under olika tidsperioder. Som museivärd arbetar du inom den publika enheten vars uppdrag omfattar värdskap, museidrift, utställningar, pedagogisk verksamhet, program- och konferensverksamhet. Du rapporterar till enhetschef.
Anställning
Särskild visstidsanställning, ett extrajobb där du arbetar vid behov. Arbetstidsförläggning är oregelbunden med schemalagd arbetstid under vardagar, helger och kvällar, utifrån verksamhetens behov.Ersättning
Timlön, semesterersättning och OB.Kontakt
Jessica Christensen, enhetschef Publika enheten Armémuseum: 08-519 563 36.Facklig kontakt
Martin Linde, ST: 08-519 558 74Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 26 oktober 2025 genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer planeras att hållas vecka 45-46.
Övriga upplysningar
Tillsättning av de aktuella tjänsterna kommer att ske under förutsättning att riksdagen fattar beslut om att inordna Statens försvarshistoriska museer i Statens maritima och transporthistoriska museer i enlighet med regeringens budgetproposition 2026.
Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss.
