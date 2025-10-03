Behovsanställda museilärare till Flygvapenmuseums publika verksamhet 2026
Statens Maritima och Transporthistoriska Museer / Pedagogjobb / Linköping Visa alla pedagogjobb i Linköping
2025-10-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Statens Maritima och Transporthistoriska Museer i Linköping
, Stockholm
, Sigtuna
, Karlskrona
, Gävle
eller i hela Sverige
Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM) driver och utvecklar i dagsläget Marinmuseum, Sjöhistoriska museet, Vasamuseet, Vrak-Museum of Wrecks samt Järnvägsmuseet.
Från och med 2026 kommer även den nuvarande myndigheten Statens försvarshistoriska museer, i vilken Armémuseum och Flygvapenmuseum ingår, att bli en del av SMTM. SMTM är en vänlig arbetsplats med en effektiv och ansvarsfull samarbetsorganisation som kännetecknas av nyfikenhet och tillit. Inom SMTM arbetar alla med kulturarvet med visionen om att vidga människors världsbild genom kunskap, upplevelser och engagemang. Myndigheten är sedan 2009 miljöcertifierad enligt ISO 14001 och vill även inspirera andra till att också agera för en hållbar framtid.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
Till Flygvapenmuseum söker vi nu museilärare inför 2026. Som museilärare hos oss arbetar du huvudsakligen med att genomföra guidade visningar på museet. Detta gäller visningar som till exempel är specialiserade på olika ämnesområden kopplade till försvarshistoria eller hålls för grupper som har och kräver fördjupade ämneskunskaper, men också visningar under de tider där museets grundbemanning inte räcker till. I rollen stödjer du museets ordinarie personal som exempelvis faktagranskare inom vårt ämnesområde, och du deltar även i olika referensgrupper. Vid behov deltar du även i genomförandet av museets övriga utbud och aktiviteter.
Du kommer i tjänsten att få intern introduktionsutbildning i de olika områden som ingår i arbetet. Det kan även komma att finnas möjlighet till vidareutbildning till simulatorsinstruktör samt andra arbetsuppgifter.
Din kompetens och erfarenhet
Du ska ha guideutbildning, ett teknikintresse samt god kunskap om Flygvapnet och om Flygvapnets flygmaskiner. Du ska även ha kunskap om, och erfarenhet av, att genomföra visningar mot olika målgrupper. Vidare ska du även ha förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av service och/eller värdskap. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta och guida på museum, gärna i en liknande roll på Flygvapenmuseum. Om du har goda kunskaper i engelska eller andra språk relevanta för verksamheten, och därmed kan genomföra visningar på dessa språk, är även detta meriterande.
Dina egenskaper
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi söker dig som är Flygvapenmuseums ansikte utåt och som kan skapa delaktighet och engagemang för vårt ämnesområde. Du ska kunna anpassa ditt berättande till olika målgrupper och ditt välkomnande och bemötande är avgörande för museibesökarnas helhetsupplevelse. Du behöver vara flexibel, kunna prioritera och ge ett professionellt bemötande oavsett situation. Det är också av stor betydelse att du har god samarbetsförmåga då du kommer arbeta tillsammans med både andra museivärdar och väktare. I gengäld erbjuder vi dig ett omväxlande arbete på en gemytlig arbetsplats där vi arbetar med ett viktigt samhällsuppdrag.
Mer om oss
Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum som speglar det svenska militärflygets utveckling från pionjärtid fram till i dag. Museets ansvar omfattar bevarande, förmedling och kunskapsuppbyggnad om det svenska militärflyget. På Flygvapenmuseum arbetar omkring 30 personer samt timanställd personal. För ytterligare information besök gärna www.flygvapenmuseum.se.
Anställning
Särskild visstidsanställning, ett extrajobb där du arbetar vid behov. Arbetstidsförläggning är oregelbunden med schemalagd arbetstid under vardagar, helger och kvällar, utifrån verksamhetens behov.Ersättning
Timlön, semesterersättning och OB.Kontakt
Jenny Helsing, enhetschef Publika enheten Flygvapenmuseum: 013-495 97 86Facklig kontakt
Martin Linde, ST: 08- 519 558 74Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 19 oktober 2025 genom att registrera dig via länken till vår hemsida. Bifoga CV och personligt brev. Intervjuer planeras att hållas vecka 44-46.
Övriga upplysningar
SMTM kommer begära ett registerutdrag enligt lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta där barn vistas. Registerutdraget får inte vara äldre än ett år.
Statens maritima och transporthistoriska museer är en statlig myndighet och det innebär att uppgifterna som du lämnar till oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Normalt gäller ingen sekretess för de uppgifter som behandlas i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen. SMTM har som målsättning att i personalsammansättningen spegla den mångfald som finns i samhället. Har du rätt kompetens är du intressant för oss.
SMTM har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringsföretag och liknande. Ersättning
Timlön, semesterersättning och OB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Dnr: 2.3-2025-1766". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Maritima och Transporthistoriska Museer
(org.nr 202100-1132) Arbetsplats
Smtm Jobbnummer
9538798