Behovsanställd städ- och servicemedarbetare till Furuhöjden
2025-08-21
Är du en flexibel, ansvarstagande person som trivs bra i en serviceinriktad roll? Då tycker vi att du ska läsa mer om denna tjänst!
Om Furuhöjden
Vi är ett privat vårdföretag som består av fyra verksamheter; rehabilitering, rehabcenter, husläkarmottagning och företagshälsa. Denna tjänst är förlagd på våra rehabiliteringsenheter. Vår vision är att vara ett personligt och sömlöst val för hälsa, vård och rehabilitering. Vår filosofi är att tillhandahålla personcentrerad vård och rehabilitering, alltid med individen i centrum.
Hos oss samarbetar vi med kollegor över olika kompetensområden och hjälper på så sätt individer att bibehålla och återfå sin hälsa och livskvalitet. Vi tror på att minimera kontaktytor och stuprör inom vården så att individen får just den allmänna vård, specialistvård, rådgivning och rehabilitering som denne behöver. Vi kallar det för personlig och sömlös vård - vår vision.
Furuhöjden Rehabilitering är en av de största vårdgivarna inom inneliggande rehabilitering efter akutsjukvård i Stockholm och har 44 vårdplatser. Vi har avtal med Region Stockholm för specialiserad rehabilitering efter vård på akutsjukhus inom ortopedi, thoraxkirurgi, allmän kirurgi och neurologi. Vi har även planerad neurologisk rehabilitering. Publiceringsdatum2025-08-21Om tjänsten
Nu söker Furuhöjden en medarbetare till en behovsanställning som vill arbeta inom städ- och service på vår rehabiliteringsverksamhet. Uppgifterna för rollen som servicemedarbetare är flexibla och kan anpassas utefter behov, men rollen avser främst att avlasta våra medarbetare som arbetar kliniskt i verksamheten med allmänna uppgifter som hjälp i köket, hjälp med servering av måltider från kök till rum, bäddning av patientsängar, att sköta tvättstugan, att ta emot patienter i entrén samt att vara en hjälpande hand till våra patienter.
Rollen inom städ innebär främst urstädning, daglig städning och inbäddning av patientrum efter utskrivning. Urstädning och daglig städning innebär bland annat att torka och rengöra samtliga golv, dammtorka och sprita av övriga ytor, tömma sopkärl, rengöra ytor i badrum, samt rengöra allmänna ytor i lokalerna (exempelvis tvättstuga och expeditioner).
I båda rollerna krävs att du som medarbetare kommunicerar med dina kollegor, både på avdelningarna och på administrationen för att tillsammans kunna planera arbetet dag för dag.
Om dig
Vi söker dig som är nyfiken, trygg i dig själv och har lätt för att anpassa dig. Du tycker om att arbeta med människor och att erbjuda god service. Att du är driven, kan ta eget initiativ och ansvar för ditt arbete är av stor vikt för denna roll. Då rollen är fördelad både i självständigt arbete och arbete i team är bör du trivas i båda dessa arbetssätt. Rollen kräver även att du själv kan planera och driva ditt arbete framåt, och att du är lyhörd och serviceinriktad gentemot kollegor och patienter.
Har du tidigare erfarenhet av liknande arbete ser vi detta som meriterande.
Vi ser även att du som söker kan stå för våra värdeord: positiv, omtänksam, professionell, prestigelös och idérik. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Krav:
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift Anställningsvillkor
Denna tjänst är en behovsanställning, detta innebär att man i denna roll får möjlighet att täcka lediga pass när de uppstår. Arbetstiden är förlagd på dagtid, vardagar och helger. Fasta pass rullande på helger kan erbjudas. Vi har kollektivavtal genom Almega/Vårdföretagarna och tillämpar individuell lönesättning.
