Behovsanställd naturbevakare - Mellersta och norra dalarna
2025-09-17
Välkommen att arbeta hos oss vid Länsstyrelsen i Dalarnas län! Vi samverkar med länets olika aktörer och arbetar mot visionen "Tillsammans för Dalarnas framtid". Vi är en viktig länk mellan länet och regeringen, riksdagen och centrala myndigheter. Vi arbetar med frågor som rör miljö, natur, klimat, samhällsbyggnad, social hållbarhet, beredskap och mycket mer. Vår verksamhet gör nytta för hela samhället. Vi vill nu ha din hjälp att göra Länsstyrelsen ännu bättre.
Publiceringsdatum2025-09-17Beskrivning
Vill du vara med och bidra till en hållbar viltförvaltning i Dalarna? Är du redo att ge dig ut i spårsnön när den kommer och hjälpa våra ordinarie naturbevakare under de mest intensiva inventeringsperioderna mellan oktober och april? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu en behovsanställd naturbevakare till Enheten för vilt på Länsstyrelsen Dalarna, som utgår ifrån mellersta eller norra delen av länet.
Som naturbevakare blir du en viktig del av arbetet med inventering av rovdjur - ett uppdrag som gör verklig skillnad för både förvaltning och forskning.Dina arbetsuppgifter
Som naturbevakare arbetar du praktiskt och självständigt i fält med inventeringar av rovdjur. Arbetet innebär att samla in och kvalitetssäkra data som ligger till grund för beslut inom vilt- och rovdjursförvaltning. Du dokumenterar och rapporterar observationer noggrant och bidrar därigenom till statistik, analyser och den fortsatta kunskapsutvecklingen. Arbetet sker till stor del i varierande terräng och väderförhållanden och ställer krav på både självständighet och uthållighet.KvalifikationerKvalifikationer
Vi söker dig som har:
- Slutförd gymnasieutbildning.
- Dokumenterad erfarenhet inom naturvård, viltförvaltning eller inventering.
- Godkänd kurs i Inventering och kvalitetssäkring av stora rovdjur vid Viltskadecenter.
- Goda kunskaper i jakt- och viltförvaltning samt den lagstiftning som hör till.
- Erfarenhet av praktiskt fältarbete i skog och mark.
- B-körkort och förarbevis för terrängskoter.
- Tillgång till egen bil och terrängskoter som kan användas i tjänsten.
- Grundläggande IT-kunskaper och är van vid att dokumentera i digitala system.
Eftersom du utgår ifrån mellersta eller norra Dalarna ser vi också att du har god lokalkännedom i området.
Meriterande
Det är meriterande om du har jägarexamen samt erfarenhet av arbete inom myndighet eller annan organisation med inslag av myndighetsutövning. Vi ser också gärna att du har vana av att samverka med jägare, markägare och andra intressenter inom viltförvaltningen.Dina personliga egenskaper
Du ska vara trygg i dig själv, ansvarstagande och van att arbeta självständigt i fält. Du är flexibel och kan anpassa dig efter väder, situationer och skiftande arbetsuppgifter. Du arbetar noggrant och strukturerat, och är kommunikativ och samarbetsinriktad i mötet med andra.Anställningsvillkor
Varierande arbetstid utifrån verksamhetens behov. Arbetet kan ibland innebära obekväma arbetstider. Resor inom länet förekommer frekvent och ensamarbete är vanligt förekommande.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar alla som är intresserade av tjänsten att söka.
Länsstyrelsen i Dalarnas län arbetar för att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och för att ge alla lika möjligheter. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Länsstyrelsen i Dalarnas län har en viktig samordnande roll vid samhällsstörningar och därmed ingår samtliga anställda i kris- och krigsorganisationen. Vissa av våra tjänster är säkerhetsklassade vilket innebär att säkerhetsprövning då kommer att genomföras innan anställning.
Vi kan erbjuda medflyttarservice via rekryteringslots Dalarna. Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-8044-2025". Omfattning
Anna Wikström, Enhetschef 010-2250371 Jobbnummer
