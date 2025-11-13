Behovsanställd lagerpersonal sökes till lager i Jordbro!
2025-11-13
Är du en arbetsvillig och driven person som trivs i lagermiljö? Studerar du eller har ett annat arbete som du vill komplettera? Vi söker lagerarbetare på deltid till logistikcenter i Jordbro.
Ett av Europas ledande företag inom distribution av IT-produkter söker nu fler medarbetare till sitt moderna lager- och logistikcenter i Jordbro, Haninge.Publiceringsdatum2025-11-13Dina arbetsuppgifter
• Plock och packning av varor utifrån kundorder (med och utan truck)
• Emballering och märkning av gods
• Kontroll av att rätt varor skickas till rätt adress
• Övriga förekommande arbetsuppgifter inom lager och logistik
Tjänsten är ett konsultuppdrag vilket innebär att du blir anställd av oss på StudentConsulting och arbetar på uppdrag hos vår kund. Tjänsten är en timanställning som kräver studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på MINST 50%. Tjänsten förväntas starta upp omgående och arbetstiderna är vardagar dagtid.
DETTA SÖKER VI
För att vara aktuell för tjänsten krävs följande:
• Studier eller annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%
• Att du har truckkort
• Bil och körkort är meriterande
• Du är flexibel och har möjlighet att hoppa in och jobba på kort varsel
• Har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom lager/logistik
• Kan enkelt ta dig till Jordbro alla tider
• Har goda kunskaper i svenska och engelska
• Är noggrann, ansvarsfull och trivs med att arbeta i ett högt tempo
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Lillsjövägen 19 (visa karta
)
136 50 JORDBRO
StudentConsulting Kontakt
Sanne Thörnberg sthlm.lager.logistik@studentconsulting.com
9604174