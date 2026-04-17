Behovsanställd butik- och/eller lagersäljare till XL-Bygg i Malmö
XL Bygg Hans Anders bedriver bygghandelsverksamhet vid sex anläggningar i södra och mellersta Skåne (Malmö, Skurup, Veberöd, Höör, Ystad & Simrishamn). Vi är ett familjeägt företag som idag drivs av femte generationen och har funnits sedan 1850. Vi är ca 90 anställda och omsättningen 2025 uppgick till ca 337 miljoner kronor.
Genom att leverera byggmaterial och tjänster med högsta kvalitet och erbjuda hållbara lösningar skapar vi långsiktig lönsamhet för våra kunder. Vi vill vara det självklara valet för samarbete och bidra till bestående värden - både som en stark del av XL-Bygg-kedjan och på de lokala orter där vi verkar.
XL Bygg Hans Anders är sedan många år medlem i inköps- och marknadsorganisationen XL Bygg. XL Bygg är ett servicebolag för fristående byggfackhandlare med över 100 anläggningar runtom i landet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-17Arbetsuppgifter
Vill du arbeta på en familjär anläggning där teamwork, service och engagemang står i centrum? Trivs du med varierade arbetsuppgifter och söker ett extrajobb? Då kan detta vara rollen för dig!
Vi söker nu en eller två behovsanställda medarbetare till vår anläggning i Malmö.
Beroende på erfarenhet och intresse söker vi antingen:
* en person som kan arbeta både i butik och på lager, eller
* en behovsanställd till butik och en behovsanställd till lager.
Hos oss är vi ett team på ca 14 personer (inklusive kontorspersonal) som hjälps åt över gränserna, och där samarbete och ansvarstagande är en självklar del av vardagen.
Arbetstiden gäller vid behov och enligt överenskommelse. Våra öppettider är måndag-fredag 06.30-16.30 och tjänsten passar utmärkt för dig som studerar på gymnasiet eller högskola/universitet och vill kombinera studier med ett extrajobb.
Arbetsuppgifterna varierar beroende på om du arbetar i butik, på lager eller i en kombinerad roll, och kan bland annat innefatta:
Butik
* Försäljning och kundservice
* Kassaarbete
* Uppackning och påfyllning av varor
* Prismärkning och exponering
* Varumottagning
* Hålla ordning och reda i butiken
Lager
* Försäljning och kundservice
* Plock av varor
* Truckkörning
* Lastning och lossning av gods
* Uppackning och hantering av inkommande leveranser
* Ordning och struktur i lagermiljönKvalifikationer
Vi söker dig som är ansvarstagande, flexibel och trivs i en miljö där man hjälps åt. Du samarbetar gärna med andra, tar egna initiativ när det behövs och har ett serviceinriktat förhållningssätt. För lagerrollen, eller den kombinerade rollen ,är det viktigt att du även trivs med fysiskt arbete.Kvalifikationer
* Arbetslivserfarenhet, gärna från butik, lager eller annat serviceyrke
* God serviceförmåga och ett professionellt bemötande
* Grundläggande datorvana
* Truckkort (om lagertjänst)
Meriterande
* Erfarenhet från byggbranschen
* Intresse för bygg, byggmaterial eller hantverk
* Erfarenhet av truckkörning
Känner du att detta passar dig? Skicka in din ansökan redan idag urval sker löpande. Ange gärna i din ansökan om du är mest intresserad av butik, lager eller en kombinerad roll.
För frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta
Evelina Heimby på 041153 65 06 eller evelina.heimby@xlhansanders.se
. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mejl utan endast via denna länk.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C319908". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hans Anders Bygg AB
(org.nr 556050-0620)
Knackstensgatan 4 (visa karta
)
213 76 MALMÖ Arbetsplats
XL-Bygg Hans Anders Malmö Kontakt
HR-ansvarig
Evelina Heimby evelina.heimby@xlhansanders.se 0411-536506
