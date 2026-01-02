Behovsanställd boendestödjare till skyddat boende Mejeriet
2026-01-02
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
, Motala
, Västerås
, Karlstad
, Linköping
Vill du ha ett viktigt, meningsfullt och varierande arbete? Då är du välkommen med din ansökan!
Stiftelsen Bergslagsgårdar är en allmännyttig stiftelse utan vinstintresse. Stiftelsen startades 1986 och bedriver flera vårdformer inom socialt arbete, som konsulentstödd familjehemsvård, skyddslägenheter, träningslägenheter samt kollektivt skyddat boende. Huvudkontoret är i Örebro och lokalkontor finns i Karlstad och Västerås.
Som boendestödjare på vårt skyddade boende Mejeriet bidrar du i det dagliga arbetet, både administrativt och praktiskt.
Om dig:
Du brinner för målgruppen våldsutsatta kvinnor och barn. Det är särskilt viktigt att du tycker om att arbeta med och har erfarenhet av att möta barn i olika åldrar. Du tilltalas av att arbeta på en arbetsplats där det händer mycket och där du har varierade arbetsuppgifter. Du är kreativ, självständig och prestigelös.
Kompetens:
Du har erfarenhet av att arbeta med människor och/eller studerar mot ett människovårdande yrke.
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av arbete med målgruppen.
Vidareutbildning inom området våld i nära relation och/eller hedersvåld.
Språkkompetens.
Övriga villkor:
Arbetsplatsen är belägen så att det oftast innebär pendling från hemmet och det är ett krav att du har tillgång till egen bil.
Arbetet förläggs helger, kvällar och dagtid. Arbetet omfattar även beredskap.
Kollektivavtal finns.
Endast kvinnliga sökanden är aktuella för tjänsten utifrån verksamhetens karaktär, i övrigt eftersträvar vi mångfald.
Rekrytering sker löpande under ansökningsperioden.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: n.nebi@bergslagsgardar.se
För detta jobb krävs körkort.
Enhetschef
Nadja Nebi n.nebi@bergslagsgardar.se 0702822525
9668012