Behovsanställd Arbetsterapeut till Kavlagården
2026-03-09
Nu söker vi på Vardaga Kavlagården i Huskvarna en positiv och pedagogisk arbetsterapeut för uppdrag i sommar. I team med andra professioner ger du livskvalitet till dem som bor här. Hos oss erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling och får arbeta i en stark kultur.
Höjdpunkter:
Utbildning för att du ska lyckas: Genom vår utbildningsverksamhet Lära får du tillgång till gedigen introduktion, utbildningar och utvecklingsprogram.
Trygga villkor och flera förmåner: Vi erbjuder kollektivavtal och en förmånsportal med ett stort antal rabatter och erbjudanden.
Ledarskapsutbildade chefer: Vår absoluta ambition är att alltid erbjuda dig en coachande och stöttande chef som jobbar tillsammans med dig i vardagen.
En av Sveriges bästa arbetsgivare: Under flera år har vi rankats högst i omsorgsbranschen enligt en oberoende mätning, det märks i din vardag. Läs mer här.
Karriär- och utvecklingsmöjligheter: Vill du få nya arbetsuppgifter? Hos oss har du möjlighet att arbeta i andra delar av organisationen eller bli chef.
Om Kavlagården
Kavlagården är ett hemtrevligt boende beläget i Huskvarna, som vi bedriver på uppdrag av Jönköpings kommun. Här erbjuder vi 46 ljusa och välplanerade lägenheter, fördelade på fem enheter. Två av enheterna är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom.
Om rollen
Du arbetar i ett team tillsammans med fysioterapeut, sjuksköterskor, spec undersköterska och omvårdnadspersonal och er uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.
I rollen som arbetsterapeut, hittar du tillsammans med de boende, de bästa sätten att använda sina egna förmågor i vardagen. Du stöttar och motiverar personerna att själva utveckla och bibehålla sina fysiska, kognitiva och sociala förmågor. Ofta innebär det att du:
gör bedömningar och anpassar vardagsmiljön.
provar ut och förskriver fysiska och kognitiva hjälpmedel.
får handleda dina kollegor i rehabiliterande insatser, förhållningssätt, förflyttningsteknik m.m.
har kontakt med de boendes närstående.
Välkommen till vår värld!
I Vardaga är målsättningen tydlig: Vi ska göra världen lite bättre, en människa i taget. Vår kultur genomsyras av värderingarna respekt, enkelhet, ansvar och kunskap - och får oss alla att dra åt samma håll. Här kan du läsa om vårt värdegrundsarbete.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad arbetsterapeut och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av äldreomsorg. Du har god datorvana och erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav. Vi söker dig som kan arbeta under vecka 28-31 samt vid behov resterande av året. Publiceringsdatum2026-03-09Övrig information
Sysselsättningsgrad: Timanställning (omfattning 50-100%) Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: vecka 28-31 Sista dag att ansöka är 3 april Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma.
Har du frågor? Kontakta gärna: verksamhetschef Eva Örnskog 0760032538 Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Akademikerförbunden (företräds av Akademikerförbundet SSR) Tfn: 08-617 44 00.
Mer om Vardaga, läs här!Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
