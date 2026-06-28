Behöver Du Någonstans Att Bo På Gotland I Sommar?
Mc Alevey, Thomas / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2026-06-28
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Jag söker en praktisk och pålitlig kvinna som vill kombinera ett flexibelt deltidsjobb med möjlighet till enkelt boende, cirka 10 minuter söder om Visby. Arbetstiderna är flexibla och lämnar gott om utrymme för ditt eget liv, vare sig du studerar, arbetar extra eller bara vill tillbringa sommaren på Gotland.
Boendet är enkelt men trivsamt och passar dig som inte behöver hotellstandard – du har i praktiken en egen husvagn som sovrum och delar kök och badrum i mitt lilla hus.
Arbetet är som personlig assistent och innebär hjälp med påklädning, dusch och personlig hygien, förflyttningar, stretching och träning, måltider, shopping, hushållsorganisation och att vara mina händer när jag behöver dem. Det är ett nära och praktiskt arbete, så det är viktigt att du känner dig helt bekväm med den typen av personlig assistans. Ingen vårdutbildning krävs – sunt förnuft, pålitlighet och en vilja att lära sig är betydligt viktigare.
Jag heter Tom McAlevey. Född i New York, talar flytande svenska, grundare av Bandit Radio, filmskapare, äventyrare och C4 inkomplett tetraplegiker efter en motorcykelolycka. Om du är nyfiken kan du googla mig.
Det går direktbuss mellan Visby och huset på ungefär 20 minuter, och det är cirka 20 minuters cykelavstånd till Visby och ungefär 25 minuter till Tofta strand.
Om detta låter intressant, skicka en kort presentation om dig själv så hör jag av mig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-05
E-post: tom@pernilla.org Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jag är perfekt!". Arbetsgivare Mc Alevey, Thomas
, http://redbuggy.com Arbetsplats
Mc Alevey Thomas Kontakt
Thomas McAlevey tom@pernilla.org Jobbnummer
9982222