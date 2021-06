Behov av vaccinatörer till Skåne (Karens gäller ej) - Stellacura AB - Sjuksköterskejobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Stellacura AB

Stellacura AB / Sjuksköterskejobb / Malmö2021-06-30Region Skånes största fas 4-vaccinatör med verksamhet på nio olika orter i Skåne (Arlöv, Ängelholm, Hörby, Hässleholm, Osby, Broby, Svalöv, Skurup och Sjöbo). På grund av större vaccinleveranser än prognos är de nu i omgående behov av förstärkning till deras verksamheter.Behov:Vaccinatörer (leg. sjuksköterskor, läkare, underläkare, tandläkare och biomedicinska analytiker)Specialistsjuksköterskor inom akutsjukvård, t ex anestesi/intensivvård/ambulans alternativt läkare med specialisering/pågående ST inom akutsjukvård eller anestesi. För akutberedskap och övervak efter utförd vaccinering.-Leg. sjuksköterskor eller specialistsjuksköterskor för arbete som site manager som innebär att leda och fördela arbetet samt hantera uttag av vaccin på enheter samt vara behjälplig med vaccinering vid rastavlösning och dylikt. Särskilt Ängelholm, Arlöv, Hässleholm och Hörby.Förstärkning på samtliga orter är av intresse med lite extra fokus på Hässleholm och Hörby med omnejd. Start per omgående och behovet beräknas finnas minst augusti ut med möjlighet till fortsättning. Detta arbete kan kombineras med annat ordinarie arbete/uppdrag och arbetstider finns på dag/kväll/helg. Så både medarbetare som vill arbeta extra och de som söker heltidsuppdrag är aktuella.Detta är en rekrytering och man blir anställd (timanställd via företaget)De har även möjlighet att erbjuda övernattning för kandidater som kommer ifrån andra delar av landet.Kort ytterligare information om vaccinering (kunden beskriver):Vi har byggt ett unikt vaccinkoncept med fokus på massvaccinering. Detta innebär bland annat att vi genom en hög grad av automatisering i journalföring samt arbete i team med vaccinatör och undersköterska kan hantera ett stort kundflöde utan att tumma på kvalité eller bemötande. Arbetet är mycket uppskattat av både vår personal och våra kunder. Vi fokuserar även mycket på god akutberedskap och har vid våra större enheter alltid specialistsjuksköterska/läkare på plats tillsammans med en fullutrustad akutväska för att snabbt kunna hantera akuta händelser.Välkommen att ta kontakt för mer information =)StellaCura AB är bemanningsföretaget med en familjär känsla och som satsar helhjärtat på vad vi gör bäst, nämligen att hitta de bästa konsulterna som kan hyras ut för uppdrag inom sjukvården. Företaget är ett privatägt aktiebolag där ägarna tillsammans har mer än 17 års erfarenhet från bemanningsbranschen och vi har kontor i Stockholm. Vi arbetar med uppdrag för läkare och sjuksköterskor hos kunder inom Sveriges landsting, kommuner samt privata vårdgivare. Vi kan erbjuda uppdrag både på lång- och kort sikt samt allt ifrån enstaka pass till långa uppdragsperioder. Som konsult har du möjlighet att bredda din erfarenhet och kontaktnät genom att du får ta del av olika kliniker och sjukhus i Sverige. Du kan välja att arbeta som anställd eller som underleverantör via ditt egna bolag. Kvalité genomsyrar vårt arbetssätt så att både uppdragsgivarna och konsulterna upplever ett gott samarbete med hög grad av service och personlig kontakt.Läs mer om StellaCura på www.stellacura.se 2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-30StellaCura AB5839370