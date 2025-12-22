Behörighetshandläggare till Kriminalvårdens Servicecenter
2025-12-22
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare.
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
KSC stödjer myndigheten inom personal- och ekonomiadministrativa tjänster, supportfunktion samt myndighetens växelfunktion. Målet med KSC är att minska administration för chefer och klientnära personal genom en blandning av centralisering och utökat stöd. KSC fungerar som en väg in för frågor och har som mål att lösa alla frågor och problem på ett vänligt och professionellt sätt.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Vi söker en behörighetshandläggare till Sektionen för Personaladministration. I rollen som behörighetshandläggare arbetar du med bland annat tilldelning/upplägg av behörigheter och ansvar i vårt personalsystem Heroma.
Du arbetar nära med systemspecialisterna i behörighetsarbetet och med viss test av systemet. Du är ett stöd mot medarbetare och chefer inom hela myndigheten främst via vårt ärendehanteringssystem men även via telefon. Gillar du att arbeta för att ge den bästa servicen och stötta vår kärnverksamhet så hoppas vi att du söker till oss.
Vi ser gärna till att våra medarbetare är med och utvecklar våra processer och arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten, med en analytisk förmåga som gör att du snabbt kan identifiera, förstå och lösa komplexa frågeställningar. Du trivs med att samarbeta och bidrar till ett gott arbetsklimat genom ett serviceinriktat och professionellt bemötande. Samtidigt har du ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att se helhet och långsiktiga lösningar i arbetet.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
* Erfarenhet av arbete med att hantera användarkonton och behörigheter i system
* Erfarenhet av att hantera sekretessbelagda eller känsliga uppgifter och förståelse för de risker det innebär
* Erfarenhet av service och support
* Informations- och IT-säkerhet
* Mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska
* Mycket god datorvana
Det är meriterande om du har:
* Erfarenhet av personalsystemet Heroma
* Erfarenhet av arbete inom Kriminalvården
ÖVRIGT
Kriminalvården har valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Individuell lönesättning tillämpas.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-01-12
