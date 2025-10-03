Behörig lärare till anpassad grundskola
2025-10-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Välkommen till oss
Vällingbyskolan är en trevlig F-9 skola med anpassad grundskola åk 7-9 som ligger nära Vällingbys centrum och fina grönområden.
På Vällingbyskolans anpassade grundskola går det i nuläget 24 elever i åk 7-9 som läser ämne och ämnesområde. Vi kommer under vårterminen 2026 utöka vår verksamhet och även ta emot elever i de yngre åldrarna till vår anpassade grundskola och vi söker nu lärare som kan vara med att starta upp verksamheten.
Din roll
Vi söker en engagerad och kompetent lärare för undervisning i anpassad grundskola åk 1-6.
Du en tydlig ledare i klassrummet och har förmågan att skapa en arbetsmiljö som präglas av lärande, trygghet och gemenskap och du motiveras av att se varje elev utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.
Du är strukturerad, ansvarsfull, prestigelös, kommunikativ och har en god förmåga att planera och prioritera ditt arbete. Gentemot barnskötarna/elevassistenterna i gruppen har du en handledande roll och du samarbetar med fritids och KTT för att möjliggöra elevens hela lärprocess under dagen.
Ditt arbete genomsyras av samarbete, delaktighet och en vilja att utveckla verksamheten - alltid med elevens bästa i centrum.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som
är legitimerad lärare har en speciallärarexamen med inriktning mot intellektuell funktionsnedsättning
har erfarenhet inom anpassad grundskola och av att arbeta med elever med IF och olika typer av NPF diagnoser
har god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal och vårdnadshavare och andra aktörer
I rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer kommer att ske löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2025-10-17
Stockholms kommun
Vällingbyskolan
Charlotta Carter charlotta.ronnback.carter@edu.stockholm.se 08-50805824
