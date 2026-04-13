Behörig lärare NO åk 6-9 till Vittra Örebro - deltid start augusti 2026
Vittra Örebro är sedan i augusti 2022 en nystartad skolverksamhet för 150 elever fördelade i årskurs 6-9. Skolan har sin verksamhet på Karlsgatan 30, centralt i Örebro. Inför läsår 2026-27 söker vi en behörig NO-lärare för åk 6-9.
Om Vittra
Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med starkt engagemang, hög kvalitet samt massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö, i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. På Vittra har vi höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, såväl elever som vuxna.
På Vittra tror vi på ett medvetet lärande, en modig kultur och en samhällsförankrad undervisning där eleverna tar del i samhället utanför skolan på olika sätt. I undervisningen väver vi in aktuella samhällsfrågor och utforskar det som sker bortom skolans väggar. Det sker bland annat med koppling till lokala och globala mål. Hos oss är det viktigt att eleverna får öva på och lära sig att tänka själva, uttrycka sig för att bli mer medveten om sitt lärande och sin utveckling.
Detta söker vi
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i NO för åk 6-9 och som tillsammans med blivande kollegor och nya elever vill vara med och skapa en positiv skolkultur på Vittra Örebro.
Du behöver vara en trygg och tydlig ledare med elevernas måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper, behov och förmågor. I tjänsten ingår klasslärarskap.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen och verkligheten hör ihop. För att möjliggöra ett sådant meningsskapande gällande lärande och utveckling, kommer du att tillhöra ett arbetslag och det är viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare. Som lärare hos oss blir du en del av 23 andra Vittraskolor i mellersta och södra Sverige med ett tydligt och gemensamt arbetssätt. Det ger möjlighet att påverka både skolans och din egen utveckling.
Tjänsten som NO-lärare är på 40-80%, beroende på kombinationer i tjänstefördelningen, med tillträde i augusti 2026. Tjänsten kan med fördel kombineras med ett annat ämne och därmed utöka tjänsten. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning, kollektivavtal finns.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Aligul Erkisi; telefonnummer 076-140 46 19 e-post: aligul.erkisi@vittra.se
, eller rektor Magdalena Iljans; telefonnummer 076-1156846 e-post magdalena.iljans@vittra.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan. Vänligen bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se
eller besöka skolans egen hemsida, https://vittra.se/orebro/.
Vi har också en film om Vittras verksamhet som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Varmt välkommen in med din ansökan!
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
