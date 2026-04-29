Behörig lärare mot fritidshem med inriktn. HKK vik. läsår 26/27
Kymlingeskolan söker behörig lärare mot fritidshem med inriktning HKK (vikariat läsår 26/27)
Du gillar struktur och är full av idéer. Precis som vi!
Vi söker dig, en erfaren, engagerad och positiv lärare mot fritidshem, som älskar att undervisa och utveckla elevernas förmågor. För tillfället kan vi erbjuda ett vikariat på ett läsår med start ht26.
Kymlingeskolan är en mycket välfungerande skola, med gott rykte, goda resultat, studiemotiverade elever och en enormt positiv och engagerad personalgrupp. Majoriteten av eleverna har en annan kulturell bakgrund än svensk, så vi har många berikande kopplingar ut till övriga världen. Vi ser vår mångfald som en styrka och försöker ta vara på det vi kan lära oss av olika kulturer.
Kymlingeskolan har sedan starten 2014 vuxit från färre än 100 elever till nu 550 elever. Vi är 65 anställda. Skolans värderingar sammanfattas i ordet KRAM som står för: Kunskap, respekt, ansvar och motivation och finns mer beskrivet på vår hemsida.
Vi har stort fokus på vårt kvalitetsarbete, eftersom vi tror att goda och effektiva rutiner är en viktig förutsättning för en väl fungerande skola.
Som lärare mot fritidshem kommer du att tillsammans med andra pedagoger leda verksamheten på våra fritidsavdelningar, planera, genomföra och följa upp olika aktiviteter som stödjer elevernas lärande. Med stöd från skolledningen kommer du också att ha ansvar för att utveckla vårt fritids - vår ambition är att göra eftermiddagarna ännu bättre och skapa en fantastisk verksamhet dit eleverna längtar efter att få vara.
Utöver att arbeta på fritids, innebär tjänsten att du kommer undervisa ca 40% i hem och konsumentkunskap (HKK) i åk 6. Observera att du behöver vara behörig i ämnet HKK.
Vi vill att du utöver vårat krav att ha lärarlegitimation eller motsvarande utbildning, är professionell, självständig och har ett brinnande engagemang för eleverna och deras utveckling. Du är van vid att samarbeta med annan pedagogisk personal och föredrar att arbeta tillsammans med andra framför att jobba på egen hand.
Du är välstrukturerad och trivs med tydliga och gemensamma rutiner som skapar kvalitet och systematik. Du behöver ha en lärarexamen mot fritidshem och tidigare erfarenhet av fritids och undervisning i grundskolans yngre åldrar F-6.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi behöver din ansökan senast ons 13 maj och tar inte emot ansökningar via e-post. Vi håller intervjuer löpande. Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Övrig information
En stor del av vår verksamhet klassas som samhällsviktig verksamhet.
Tjänsten kan komma att krigsplaceras inom ramen för Sundbybergs stads roll i totalförsvaret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundbybergs kommun
(org.nr 212000-0175), https://www.sundbyberg.se/
174 63 SUNDBYBERG Arbetsplats
Sundbybergs Stad Kontakt
Anna Hultman anna.hultman@sundbyberg.se Jobbnummer
9883945