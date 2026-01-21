Behörig lärare i fritidshem sökes till Åsaka skola
Trollhättans Kommun / Pedagogjobb / Trollhättan Visa alla pedagogjobb i Trollhättan
2026-01-21
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Vill Du vara med och utveckla vår fritidshemsverksamhet? Då är det Dig vi söker!
Åsaka skola är en F-6-skola med ett mycket idylliskt läge, som har naturen inpå knuten.
Skolan är placerad strax utanför centrala Trollhättan. På skolan går idag cirka 120 elever fördelade på sju klasser samt två fritidshemsavdelningar.
Skola, förskoleklass och fritidshem arbetar integrerat med varandra. Vår ambition är att ständigt utveckla oss och vår verksamhet med målet att öka elevernas måluppfyllelse, kunskapsmässigt och socialt. Alla elever ska få utvecklas så långt som möjligt!
Vi söker en legitimerad lärare mot fritidshem som vill vara med och utveckla vår fritidshemsverksamhet. Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som fritidspedagog/ lärare i fritidshem är du väl insatt i aktuella styrdokument och har goda kunskaper i att planera, genomföra, dokumentera, följa upp och utveckla den pedagogiska verksamheten både enskilt och tillsammans med ditt arbetslag. Du är en trygg och tydlig ledare, som med läroplanen som bas planerar din undervisning utifrån varje elevs kunskaper, erfarenhet och specifika förutsättningar.
Tillsammans med personalen på skolan inspirerar, strukturerar, planerar och samverkar du. Du tar även ansvar för att driva fritidshemsverksamheten framåt och genom en lösningsfokuserad inställning bidra till utveckling och engagemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i fritidshem.
Du har god insikt och kunskap om fritidshemmets styrdokument och en god förmåga att omsätta dem praktiskt i den dagliga undervisningen. Din undervisning är modern och kreativ med utgångspunkt att hitta strategier för att möta varje elevs behov.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet samt förmåga att skapa positiva relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor samt ett intresse av att ständigt utveckla undervisning i fritidshemmet.
Anställningsinformation
Utdrag ur Belastningsregistret är obligatoriskt vid arbete med barn.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Fast Lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/15". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546) Arbetsplats
Trollhättans Stad Kontakt
Marie Wallberg, Rektor 0520-495441 Jobbnummer
9695678