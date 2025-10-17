Behörig lärare i engelska åk 7 till Vittra Örebro - deltidsvikariat
Vittraskolorna AB / Grundskollärarjobb / Örebro Visa alla grundskollärarjobb i Örebro
2025-10-17
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vittraskolorna AB i Örebro
, Norrköping
, Linköping
, Nyköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 24 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.
Vittra är en samhällsengagerad för- och grundskola där barn och elever lär sig om sig själva och världen. Hos oss formas medvetna barn och elever som får rätt verktyg och kunskap för att skapa ett bättre och mer hållbart samhälle. Det gör vi med vår unika pedagogiska riktning som baseras på tre delar: medvetet lärande, modig kultur och tydlig struktur.
Om uppdraget
Vittra Örebro är sedan i augusti 2022 en nystartad skolverksamhet för årskurs 6-9. Skolan har sin verksamhet på Karlsgatan 30 som ligger centralt i Örebro. I februari 2026 ska en av våra engelsklärare vara föräldraledig fram till jullovet 2026 och därför söker vi en behörig lärare i engelska om ca 10% för åk 7. Tjänsten kan med fördel kombineras med matematik och/eller teknik.
Om Vittra Hos oss på Vittra möts du av en verksamhet med starkt engagemang, hög kvalitet samt massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande och trygg miljö, i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. På Vittra har vi höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevens individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar, såväl elever som vuxna.
På Vittra tror vi på ett medvetet lärande, en modig kultur och en samhällsförankrad undervisning där eleverna tar del i samhället utanför skolan på olika sätt. I undervisningen väver vi in aktuella samhällsfrågor och utforskar det som sker bortom skolans väggar. Det sker exempelvis genom redaktionsarbete och projekt kopplade till lokala och globala mål. Hos oss är det viktigt att eleverna får öva på och lära sig att tänka själva, uttrycka sig för att kunna göra skillnad.
Detta söker vi
Vi söker dig som är legitimerad och behörig lärare i engelska för åk 7 och som tillsammans med blivande kollegor och nya elever vill vara med och skapa en positiv skolkultur på Vittra Örebro.
Du behöver vara en trygg och tydlig ledare med elevernas måluppfyllelse i fokus. Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper, behov och förmågor. I tjänsten ingår klasslärarskap.
I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen och verkligheten hör ihop. För att möjliggöra ett sådant meningsskapande gällande lärande och utveckling, kommer du att tillhöra ett arbetslag och det är viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö med många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare. Som lärare hos oss blir du en del av 23 andra Vittraskolor i mellersta och södra Sverige med ett tydligt och gemensamt arbetssätt. Det ger möjlighet att påverka både skolans och din egen utveckling.
Vill du veta mer om oss?
Om du vill veta mer om Vittra kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se
eller besöka skolans egen hemsida, https://vittra.se/orebro/.
Vi har också en film om Vittras verksamhet som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen.
Tjänsten som engelsklärare för åk 7 är på 10 %, med tillträde i februari 2026. Tjänsten kan med fördel kombineras med ett annat ämne och därmed utöka tjänsten. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Individuell lönesättning, kollektivavtal finns.
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta biträdande rektor Aligul Erkisi; telefonnummer 076-140 46 19 e-post: aligul.erkisi@vittra.se
, eller rektor Magdalena Iljans; telefonnummer 076-1156846 e-post magdalena.iljans@vittra.se
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan annonstiden löpt ut, så vänta inte med din ansökan.
Vänligen bifoga din lärarlegitimation med behörighetsförteckning. Utdrag ur polisens belastningsregister är obligatoriskt för att kunna skriva på anställningsavtal.
Varmt välkommen in med din ansökan! Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vittraskolorna AB
(org.nr 556458-6716) Arbetsplats
Vittra Jobbnummer
9561939