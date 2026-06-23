Behörig Bildlärare till åk 4-9 Innovitaskolan Rudan
Academedia Support AB / Grundskollärarjobb / Haninge Visa alla grundskollärarjobb i Haninge
2026-06-23
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Innovitaskolan består av 26 för- och grundskolor skapade för framtidens behov. Vi kombinerar traditionell undervisning med moderna verktyg och metoder för att ge våra barn och elever kompetenser och rätt förutsättningar i en föränderlig värld. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, från Kalix i norr till Landskrona i söder. Innovitaskolan är en del av AcadeMedias grundskolor.
Vi ser vår tids möjligheter och undervisar därför inte våra elever för en statisk nutid, vi förbereder dem för varje framtid. Hos oss går elever från förskolan till årskurs 9. Vill du veta mer, besök oss gärna på: https://innovitaskolan.se/rudan/
En skola skapad för framtidens behov
Framtiden är full av möjligheter. På Innovitaskolan utbildar vi oss för varje framtid. Vårt arbete innebär att skapa en bra utbildningsmiljö där vi kan ge våra barn och elever kunskaper och kompetenser för en ständigt föränderlig framtid.
Ditt uppdrag
Tillsammans med våra nyfikna och nytänkande lärare, pedagoger och medarbetare vill vi på Innovitaskolan göra skillnad för våra barn och elever, för varje framtid. Vi kombinerar traditionell undervisning, det vi och forskningen vet fungerar, men moderna verktyg och metoder som förändrar lärandet. Därigenom ger vi dem redskap att forma sin egen framtid.
Vi söker just nu en behörig bild som ska jobba med årskurser 4-9.
Tjänsten börjar enligt överenskommelse.
Din profil
Vi söker dig som är behörig bild till årskurs 4-9. På vår skola har vi höga ambitioner för våra barns lärande och utveckling och vårt arbete präglas av ett högt engagemang. Därför söker vi dig med ett stort personligt engagemang. Som bild är du lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också kreativ, öppen, strukturerad och en tydlig ledare. Du skapar goda relationer med elever och kollegor.
Ditt uppdrag
Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har eleven i fokus. Du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor. Samarbetsförmåga och självständighet är ytterligare två viktiga egenskaper och naturligtvis tycker du att det är kul att arbeta i team med stora förutsättningar och fantastiska elever. Självklart har du glimten i ögat!
För dig är det sociala samspel mellan elever och elever och vuxna viktigt. Du är med och skapar trygga miljöer. Du känner ett genuint intresse för våra elever och tar stort ansvar i din profession. Vi önskar långsiktighet och värdesätter erfarenhet, kreativitet och ett stort engagemang. Du ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt i hela ditt arbetssätt. Du kommer arbeta i vårt trygghetsteam och var med att skapa givande mentorsträffar, vara med att lösa konflikter, en del av rastverksamheten på skolan och en del av vårt elevhälsoteam..
Vi erbjuder
På Innovitaskolan får du förutsättningar att ständigt utmanas som pedagog och möjlighet att utveckla framtidens kompetenser hos morgondagens generation. Innovitaskolorna finns i hela Sverige, vilket möjliggör gemensamt utvecklingsarbete och kollegial samverkan från Kalix i norr till Landskrona i söder.
Som en del av Innovitaskolan och AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100%, Tillträde enligt överenskommelse.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättningen kan komma att ske innan sista ansökningsdagen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
136 46 HANDEN Arbetsplats
Innovitaskolan Kontakt
Rekryterare
Devran Özcan devran.ozcan@innovitaskolan.se Jobbnummer
9975364