Behörig åk 4-6 lärare sökes till Vittra Röda Stan - Vittraskolorna AB - Grundskolelärarjobb i Norrköping

Vittraskolorna AB / Grundskolelärarjobb / Norrköping2021-07-07Vittraskolorna, ett av Sveriges ledande friskoleföretag med 23 för- och grundskolor runt om i landet. Tillsammans ansvarar vi för cirka 8000 barn och elever och har cirka 1000 medarbetare. Vi startade vår första skola 1993 och ingår sedan 2008 i AcadeMedia, Nordens största utbildningsföretag.På Vittra är vårt mål att varje barn ska bli medveten om sig själv och världen omkring oss. Vi förbereder dem med kunskap och mod för att de ska känna att de kan vara med och påverka samhället till det bättre.Detta söker vi:Vi söker nu dig som är legitimerad och behörig lärare att undervisa i de teoretiska ämnena för åk 4-6. Vi vill att du är en tydlig ledare och att du har elevens måluppfyllelse i fokus.Vi ser att du är en lärare som bygger din undervisning på nära pedagogiska relationer med eleverna och att du brinner för att möta eleverna i deras individuella utveckling utifrån deras erfarenheter, förkunskaper och förmågor.I Vittra eftersträvar vi ett ämnesövergripande arbetssätt som ger eleverna en helhetssyn och förståelse för hur olika ämnen hör ihop. I Vittra tillhör du ett arbetslag och därför är det viktigt att du är intresserad av delta i och bidra till ett kollegialt lärarande.I Vittra ligger vi i framkant när det gäller digitala hjälpmedel för ökad måluppfyllelse, därför är det en fördel om du är intresserad av och har erfarenhet av att använda IT i din undervisning exempelvis Google Apps for Education och andra digitala läromedel.Vi erbjuder:I Vittra tillhör du ett arbetslag där du och dina kollegor planerar, genomför och utvärderar undervisningen tillsammans med eleverna. Samarbetet i arbetslaget är en avgörande faktor för att skapa en undervisning och en lärmiljö som passar alla elever oavsett bakgrund.Vi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det finns många karriärvägar. Vittra har ett utbildningsprogram som består av olika externa utbildningar samt internutbildningar, bland annat ett ledarutvecklingsprogram för arbetslagsledare och nätverksträffar för förstelärare.Vi har höga förväntningar på oss själva och vårt gemensamma arbete som grundar sig på kollegialt lärande och elevernas individuella behov. Tillsammans bygger vi en trygg och utmanande miljö där alla ska få utvecklas, elever som vuxna.Vittra Röda Stans grundskola startade hösten 2002 i centrala Norrköping, nära Folkparken. Idag har vi ca 435 barn och elever från förskola till årskurs 9. Vi har ett 50-tal engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar i väl fungerande arbetslag. Hos oss på Vittra Röda Stan möts du av en verksamhet med stort engagemang, hög kvalitet och massor av glädje. Du arbetar i en stimulerande, utmanande och trygg miljö i nära pedagogiska relationer mellan vuxna och barn. Som lärare får du möjlighet att delta i och bedriva nytänkande och framtidstänkande kring elever och pedagogiska frågor i ett av Sveriges ledande friskoleföretag. Du har din egen individuella utvecklingsplan för att du ständigt ska utvecklas och ta nya kliv i din professionella roll. Vittra har attraktiva anställningsvillkor och förmåner samt erbjuder marknadsmässiga löner.Vill du veta mer om oss?Om du vill veta mer om Vittra Röda Stan kan du gå in på vår hemsida, www.vittra.se/rodastan. Vi har också en rekryteringsfilm "Att jobba för Vittraskolorna" som du hittar på www.youtube.com/vittrakanalen. Låter detta intressant?Du söker tjänsten genom att klicka på nedanstående länk. Vi tar ej emot ansökningar via post eller mail. Sista ansökningsdag är 2021-08-06. Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med start höstterminen 2021. Vi inleder alltid med 6 månaders provanställning.Ansök gärna snarast då urval sker löpande. Vittra har Kollektivavtal med Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Vision samt Kommunal vilket bland annat innebär tjänstepension enligt ITP-planen samt försäkringar.Om du har frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rektor Anders Wallberg på telefon 0703-32 78 28 eller mail anders.wallberg@vittra.se eller bitr. rektor Anna Wilsborn Trompert på telefon 0761-01 72 41 eller mail anna.wilsborntrompert@vittra.se Välkommen med din ansökan!Varaktighet, arbetstid2021-07-07Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-06Vittraskolorna AB5851683