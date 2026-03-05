Behandlingssjuksköterska till öppenvården, medicinkliniken och LAH
2026-03-05
Medicinkliniken och LAH är en internmedicinsk specialistklinik med två vårdavdelningar, flera specialistmottagningar samt en enhet för dialys.
Här utreds och behandlas lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar. Vi bedriver även specialistpalliativ vård och avancerad hemsjukvård dygnet runt för patienter med tumör-sjukdomar och andra kroniska sjukdomstillstånd som behöver medicinska åtgärder i stor omfattning.
Delaktiga patienter, respekt för den enskildes integritet och hög patientsäkerhet är viktiga ingredienser i verksamheten.
Vårt erbjudande
Vi söker en legitimerad sjuksköterska för tjänstgöring som behandlingssjuksköterska på tre av våra mottagningar sommaren 2026.
Medicinmottagningarna består av nio mottagningar där vi utreder och behandlar lungsjukdomar, diabetes, endokrina sjukdomar, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, stroke och blodsjukdomar.
Vi söker dig som är intresserad av att under sommaren 2026 arbeta patientnära med provtagningar och behandlingar på några av våra mottagningar. Därefter finns det möjlighet till tillsvidareanställning inom klinikens slutenvårdsavdelningar.
Oavsett om du är ny i din roll, eller letar efter nya utmaningar så erbjuder vi dig en introduktion som utgår från dina förutsättningar. Under sommaren sker arbetet tillsammans med kollegor som har lång erfarenhet inom de olika områdena och som trivs att samarbeta i team. Du kommer att arbeta dagtid och enbart vardagar.
Vi söker behandlingssjuksköterska som tjänstgör på mag- och tarmmottagningen, hematologimottagningen och endokrinmottagningen. Hematologimottagningen tar emot patienter med cancersjukdomar i det blodbildande systemet så som myelom, lymfom, kroniska leukemier samt olika typer av anemier. Patienterna har allt ifrån korta behandlingsintervaller upp till flera års kontakter.
Endokrinmottagningen är en specialistmottagning som utreder och behandlar personer med under- eller överfunktion i de endokrina organen. Vi träffar patienter med sjukdomar i till exempel sköldkörtel, hypofys och binjure.
Mag- och tarmmottagningen arbetar främst med patienter som har inflammatoriska tarmsjukdomar och/eller leversjukdomar. Dessa sjukdomar är oftast kroniska vilket innebär att vi har fina förutsättningar för att driva en personcentrerad vård.
På våra mottagningar ansvarar vi för sjukvården av vuxna patienter.
Läs gärna om vår karriärstege för sjuksköterskor och även om dina förmåner hos oss.
Som behandlingssjuksköterska arbetar du nära patienterna, då du genomför provtagningar, blodtransfusioner samt administrerar läkemedel via infusioner och injektioner. Allt arbete sker i närhet till erfarna kollegor som utöver de uppgifter du utför, även ansvarar för det övriga mottagningsarbetet.
Arbetsgrupp
Hos oss arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, dietister, fysioterapeuter, vårdadministratörer och kuratorer. Vi arbetar i ett nära samarbete och med en god teamkänsla.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. God svenska i både tal och skrift är ett krav.
Som person är du självgående och strukturerad. Vidare är du trygg, stabil och har självinsikt.
Du har god samarbetsförmåga samt är lyhörd och smidig i ditt sätt att möta andra människor.
Du bidrar till ett gott arbetsklimat samt har ett positivt och professionellt förhållningssätt.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Vikariat under perioden 1 juni till och med 30 augusti 2026 med möjlighet till tillsvidareanställning inom slutenvården. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
