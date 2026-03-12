Behandlingssekreterare till Vuxenstödsteamet
2026-03-12
Publiceringsdatum2026-03-12Beskrivning
Arbetsmarknads- och Socialförvaltningen, Vuxen- och beroendestöd, söker nu behandlingssekreterare med schemalagd arbetstid till Vuxenstödsteamet, med tillhörighet i kvällsteamet.
Vi arbetar med vuxna personer från 18 års ålder med psykosocial problematik, företrädesvis skadligt bruk och beroende. Vuxenstödsteamet utgör en del av verksamhetsområdets utförarled och består av 14 behandlingssekreterare, en teamledare och en enhetschef.Dina arbetsuppgifter
Vårt uppdrag är att erbjuda kvalificerat stöd- och förändringsarbete i klienternas hemmiljö, med behandlingssamtalet som grund. Det innebär socialt stödjande insatser utifrån klientens behov, så som samtalsstöd, stöd i kontakt med andra olika samverkande instanser, stöd i hemmiljön, praktiskt stöd i olika former m.m. Metoder som vi använder oss av är bland annat MI (Motiverande Intervju), CRA (Community Reinforcement Approach) och ÅP (Återfallsprevention). Vi arbetar även med Bostad Först. Det ingår också i uppdraget att utföra drog- och alkoholtester. Som behandlingssekreterare inom Vuxenstödets kvällsteam ansvarar man dels för att bedriva enskilt behandlingsarbete, men arbetar även på uppdrag med verksamhetens övriga klienter, samt tillsyn av verksamhetens olika boendelösningar, tillsammans med kollegor inom kvällsteamet. För att öka delaktigheten hos de klienter vi möter och följa deras förändring för att se att vi gör en skillnad använder Vuxenstödsteamet FIT (Feedback Informed Treatment).
Arbetstiderna är förlagda på rullande schema, med dag- kväll- och helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Vi söker Dig som har högskoleexamen med inriktning mot socialt förändringsarbete, motsvarande högskoleexamen om 180 poäng, från socialpsykiatrisk vård, socialpedagog, socionom, beteendevetare eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med skadligt bruk och beroende och har en god kunskap om psykisk ohälsa samt socialt förändringsarbete. Som en del i Vuxenstödsteamet behöver du kunna arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Du förväntas kunna hantera situationer som kan innebära hög stress och kunna fatta snabba beslut. Förmåga till kreativitet och flexibilitet är en tillgång, liksom förmågan att se möjligheter och ha en helhetssyn. Kunskap om MI, CRA, ÅP och FIT är meriterande och du skall ha en god dokumentationserfarenhet. B-körkort är nödvändigt för tjänsten.
Vi sätter stort värde på personlig lämplighet. Utifrån målgruppens behov och arbetsgruppens sammansättning arbetar vi för en jämnare könsfördelning och etnisk mångfald. Språkkunskaper är meriterande.
Verksamheten arbetar utifrån ett normmedvetet förhållningssätt och är HBTQi+-certifierad.
Anställningsinformation
Två vikariat, varav ett med anledning av föräldraledighet. Startdatum från juni 2026, eller enligt överenskommelse.
