Behandlingssekreterare till Socialförvaltningen
Varbergs kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Varberg Visa alla socialsekreterarjobb i Varberg
2025-12-08
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.

Arbetsuppgifter
Relationsvåldsteamet arbetar med personer som söker stöd för upplevelser av våld i nära relation. Vi erbjuder samtal till personer som är eller har varit utsatt för våld, samt stöd till dig som vill förändra ett våldsamt beteende vid konflikter eller kontroll förlust. Tillsammans med oss kan människor utforska konsekvenser av våld och ta steg mot förändring.
Att arbeta hos oss innebär att du blir en del av en engagerad arbetsgrupp med fokus på professionellt bemötande, samarbete och utveckling.
Du kommer i första hand att möta vuxna personer med erfarenheter av våld i nära relation och stötta dem i ett förändringsarbete. I ditt uppdrag ingår genomförande av individuella samtal och gruppverksamhet samt viss kvällstjänstgöring.Kvalifikationer
Du är en trygg och empatisk person som har lätt för att bygga relationer. Din samarbetsförmåga gör att du bidrar till fungerande samverkansformer, samtidigt som du är strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt. Du är också initiativtagande och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt, vilket gör att du kan bidra både i det direkta arbetet och i verksamhetens utveckling.
Du är socionom, socialpedagog eller har annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av att möta människor som varit utsatta för våld i nära relation och kan omsätta ditt psykosociala förändringsarbete i praktiken på ett professionellt sätt.
För att trivas i rollen är det viktigt att du har ett nyfiket och icke-dömande förhållningssätt och möter personer med respekt, mod och tydlighet. Du reflekterar över din yrkesroll och kan hantera komplexa situationer med ett professionellt och tryggt bemötande.
Vill du arbeta i en roll där du bidrar till förändring och utveckling för människor i utsatta situationer? Som behandlingssekreterare får du möjlighet att kombinera ditt engagemang och din kompetens med ett uppdrag som gör verklig skillnad. Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det.
Denna tjänst ställer krav på körkort för manuellt växlad och automatväxlad bil. Ersättning
