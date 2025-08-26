Behandlingssekreterare till SiS ungdomshem Tysslinge
2025-08-26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssekreterare på SiS en meningsfull utmaning.
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i den högsta säkerhetsnivån som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen befinner sig i ett utvecklings- och expansionsläge då vi snart kommer återöppna två av våra avdelningar. Efter återöppningen kommer vi ha totalt sju avdelningar på institutionen, som tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU), ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU), samt en avdelning som består av platser för ungdomar som vårdas i enskildhet (VIE). På grund av detta expansionsläge och att en av våra nuvarande behandlingssekreterare är föräldraledig, söker vi därför två behandlingssekreterare, en för tillsvidareanställning och en för ett vikariat som kommer sträcka sig fram till 30 september 2026.
Som behandlingssekreterare ansvarar du för att leda avdelningens vård- och behandlingsarbete genom att:
• Säkerställa att behandlings- eller verkställighetsplaneringen, utslussningsplan och slutanteckning upprättas, samt löpande följs upp och revideras.
• Involvera och göra ungdomen delaktig i varje steg av behandlings- eller verkställighetsprocessen.
• Förankra behandlings- eller verkställighetsplaneringen med såväl enhetschefen, gruppledaren, behandlingsteamet och medarbetare på avdelningen.
• Ansvara för att utvärdera vården och behandlingsinsatserna tillsammans med ungdomen.
• Planera och leda institutionernas behandlingskollegium, samt vägleda behandlingspersonal mot vård- och behandlingsmålen i det dagliga arbetet.
• Samordna, planera och leda såväl interna som externa samordningsmöten, samt samverka med den enskildes privata och professionella nätverk.
• Genomföra risk- och behovsbedömningar i enlighet med strukturerade bedömningsinstrument.
Du kommer tillhöra en triad på din avdelning, som består av en enhetschef, en gruppledare och dig som behandlingssekreterare, men du är direkt underställd och har Kvalitetschefen som närmsta chef. Inom ramen för befattningen kan även andra arbetsuppgifter ingå så som att bedriva behandlingsprogram och utbilda/handleda kollegor i olika metoder som används i verksamheten.
Eftersom SiS ungdomshem Tysslinge har den högsta säkerhetsnivån inom SiS innebär det att du behöver arbeta med hög riskmedvetenhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls i enlighet med våra skriftliga anvisningar och rutiner.
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning för att rustas inför din nya roll i SiS verksamhet.
Förmåner hos SiS
Som statligt anställd hos oss får du flera förmåner, exempelvis har du fler semesterdagar än de 25 dagar som finns i semesterlagen:
• 28 dagar semester till och med det år du fyller 29
• 31 dagar semester från och med det år du fyller 30
• 35 dagar semester från och med det år du fyller 40
Du får dessutom ett friskvårdsbidrag varje år att nyttja till träning eller annan friskvård som passar dig, viss ersättning för läkarbesök och läkemedel som omfattas av högkostnadsskyddet och möjlighet att göra läkarbesök på betald arbetstid. Läs gärna mer om våra förmåner på: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/Kvalifikationer
Du som söker ska ha:
• Relevant högskoleutbildning såsom socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som SiS anser vara likvärdig och som omfattar minst 180hp
• Erfarenhet av arbete inom verksamheter som har fokus på vård och behandling, så som socialtjänst eller annan relevant verksamhet
• För uppgiften relevant kännedom om lagstiftning, etik och förhållningssätt
• God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt
Det är meriterande om du:
• Har utbildning i YLS/CMI 2.0, LS/CMI och/eller SAVRY
• Erfarenhet av att arbeta med behandlingsplanering
• Erfarenhet av arbete i slutna vårdmiljöer
• Erfarenhet av att genomföra strukturerade bedömningar, utredningar och/eller kartläggning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person ser vi att du är en god och trygg förebild åt våra ungdomar. Du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation. Du uppvisar en god förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, är stabil och har förmågan att bygga allianser.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
Anställning:
Antal tjänster: 2
1 tillsvidareanställning på heltid som inleds med 6 månaders provanställning och ett föräldravikariat som sträcker sig fram till 1 september 2026.
Tillträde enligt överenskommelse
Kontorsarbetstid, flextidsavtal tillämpas
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-14
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9476552