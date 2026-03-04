Behandlingssekreterare till SiS ungdomshem Rebecka - Ekerö
2026-03-04
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Behandlingssekreterare till SiS Rebecka ungdomshem
SiS ungdomshem Rebecka tar emot icke skolpliktiga flickor med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder en intressant och trevlig arbetsplats med omväxlande och stimulerande arbetsuppgifter. Som behandlingssekreterare är du en aktiv del i team det dynamiska arbetet med målgruppsbedömning genom att arbeta med strukturerade risk-, behovs- och mottaglighetsbedömningar. Du ansvarar också för att ungdomarna får rätt insatser i enlighet med uppdrag, upprättar behandlingsplaner och arbetar med att göra den unge delaktigt i sin behandling. Behandlingssekreteraren följer upp behandlingsmål och samt följer upp dokumentationen av insatserna.
Behandlingssekreteraren sammankallar och leder mötena runt den unges placering och är en central del i att leda arbetet med vårdinsatser. Arbetet sker i samverkan med placerande kommuners socialtjänst och institutionens olika expertfunktioner som psykologer, lärare, speciallärare, sjuksköterskor och behandlingspedagoger. En viktig del av din tjänst innefattar handledning och coaching för behandlingspersonal i deras vardagliga arbete och se till att dokumentation sker i enlighet med riktlinjer.
Arbetet är varierande och ställer krav på flexibilitet och ansvarstagande. Det innebär i omfattande delar att du är strukturbärare, noggrann och organiserad. Du förstår värdet och sammanhangen av samarbete, det är naturligt för dig att vägleda och stödja dina arbetskamrater. Du är initiativtagaren som förankrar och genomför efter beslut.
Du kommer att ha huvudansvaret för en av våra avdelningar där uppdragen ser lite olika ut. Avdelningarna har antingen ett renodlat behandlingsuppdrag eller uppdrag med Mottagning och behovsbedömning.Kvalifikationer
• Relevant akademisk utbildning som socionom eller annan beteendevetenskaplig utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig och som minst omfattar 180 hp.
• Dokumenterad erfarenhet av självständigt planeringsarbete och om möjligt ledarerfarenhet för att tillsammans med andra yrkesgrupper genomföra planerade insatser.
• Erfarenhet från arbete med ungdomar och/eller institutionsvård är meritande liksom utbildning i strukturerade risk och behovsbedömningsinstrument.
Som person är du intresserad av att driva och utveckla vård för ungdomar, håller dig informerad om aktuell forskning och klarar komplexa uppdrag. Du skall även kunna hantera stressfyllda situationer, ha modet att sätta gränser och vara konsekvent.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Vi söker en behandlingssekreterare. Tjänsten är tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Sista ansökningsdagen är 2025-03-18.
Som anställd inom staten har du enligt avtal vissa förmåner som till exempel 28 - 35 semesterdagar beroende på din ålder, lönetillägg vid föräldraledighet samt ett årligt friskvårdsbidrag. Läs mer om våra förmåner.
• Ansökan ska bestå av ett CV, personligt brev och examensbevis.
• Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
• Misstanke- och brottsregister kommer att beställas via Polisen ifall du går vidare till slutfasen av denna rekrytering. Kontaktperson för detta jobb
Marjan Ghorbani
Kvalitetschef
010-453 24 02Marjan.Ghorbani@stat-inst.se
Fackliga företrädare
Merja Aahtila
Fackligt ombud, SACO-S
010 453 2409merja.aahtila@stat-inst.se
Jenny Kingstedt
Facklig företrädare ST/OFR
010-453 40 77Jenny.Kingstedt@stat-inst.se
Nicole Leiringer
Facklig företrädare SEKO
010-453 60 08nicole.leiringer@stat-inst.se
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Jobbnummer
9778082