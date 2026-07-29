Behandlingssekreterare till SiS ungdomshem Råby
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Lund Visa alla behandlingsassistentjobb i Lund
2026-07-29
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar. Publiceringsdatum2026-07-29Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare på Råby får du ett varierande och spännande arbete.
Behandlingssekreterarens uppgift är att samordna och planera vården och behandlingen för barn, unga och klienter samt att säkerställa att arbetet kring den enskilde sker i enlighet med SiS normerade behandlings- och verkställighetsplaneringsprocesser.
Det kan omfatta allt från att arbeta med ungdomarna på avdelningen tillsammans med behandlingspedagogerna till att hålla i möten
med socialtjänsten och planera för ungdomarnas behandling. Som behandlingssekreterare ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med enhetschef.
Tjänsten innebär arbete i team med andra funktioner såsom psykolog, lärare, behandlingspedagoger m.fl. Dessutom håller du en tät kontakt med socialtjänsten och ungdomarnas nätverk.
Uppdraget som behandlingssekreterare kan också innebära rollen som ställföreträdande enhetschef.Kvalifikationer
SiS genomgår en omfattande utveckling och förändring av kärnverksamheten som behöver förstärkas genom kompetensförsörjning. Vi behöver bli fler trygga och stabila medarbetare som kan stå kvar för dem som behöver det allra mest. Vi behöver nå fler som vill göra skillnad för både enskilda individer och för samhället. Som anställd på SiS förväntas du aktivt medverka för att skapa en ny framtid för verksamheten, vilket kan innefatta kompetensutveckling eller organisatoriska anpassningar för att tillgodose verksamhetens behov.
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha ett genuint intresse
för behandlingsarbete, grundmurad positiv människosyn och förmåga att möta människor i utsatta situationer samtidigt som du har
förmågan att hålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Du måste vara flexibel, ha förmågan att periodvis hantera en hög arbetsbelastning och
kunna arbeta både självständigt och i grupp.
Du ska även ha:
Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp
inom beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för
samordnande/planerande behandlingsarbete.
Erfarenhet av arbete inom verksamheter med fokus på vård och behandling, såsom socialtjänst eller annan relevant verksamhet.
För uppgiften relevant kännedom om lagstiftning, etik och förhållningssätt.
God förmåga att uttrycka sig i svenska språket, såväl skriftligt som muntligt.
B-körkort
Meriterande:
Ledarskapserfarenhet.
Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar.
Om du tidigare arbetat inom tvångsvård.
Dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar samt myndighetsutövning.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Fackliga företrädare
OFR/ST: Dieter Pohland, 010-453 74 40
SACO-S: Nedzmi Alievski, 010-453 74 70
Seko: Shadi Shiek Kahlil, 010-453 23 41
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
Råbyvägen 40 (visa karta
)
224 78 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Kvalitetschef
Rusmir Fajkovic rusmir.fajkovic@stat-inst.se +46104537502 Jobbnummer
10014961