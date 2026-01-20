Behandlingssekreterare till SiS Ungdomshem Fagared, avd Falkgatan
Statens institutionsstyrelse / Socialsekreterarjobb / Göteborg Visa alla socialsekreterarjobb i Göteborg
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i GöteborgPubliceringsdatum2026-01-20Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu en behandlingssekreterare som kommer att arbeta mot våra öppna avdelningar som ligger i Göteborg och Lindome. Tjänsten utgår ifrån avdelning Falkgatan som ligger i Göteborg.
Som behandlingssekreterare på Fagared får du ett varierande och spännande arbete. Det kan omfatta allt från att arbeta med ungdomarna på avdelningen tillsammans med behandlingspedagogerna till att hålla i möten med socialtjänsten och planera för ungdomarnas behandling. Som behandlingssekreterare förväntas du genomföra risk och behovsbedömningar, även på andra avdelningar än den du har din placering på, vilket ställer krav på god förmåga att samverka.
Tjänsten innebär arbete i team med andra funktioner såsom psykolog, lärare, behandlingspedagoger m.fl. Som behandlingssekreterare ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med behandlingsteamet. Dessutom håller du en tät kontakt med socialtjänsten och ungdomarnas nätverk. Eftersom Falkgatan är en utsluss avdelning förväntas du hålla i planering, kontakt med interna och externa aktörer för att driva ungdomarnas ärenden mot et självständigt liv efter placering. Detta ställer höga krav på självständighet, förmåga att prioritera och driva processer framåt. Du förväntas ha en tät dialog med enhetschef och medarbetare i arbetet med ungdomarnas behandlingsplanering.
Som behandlingssekreterare kan du inneha rollen som ställföreträdande enhetschef och kan komma att ingå i institutionens chefsberedskap vilket förutsätter att du är trygg i rollen som ledare och beslutsfattare.Kvalifikationer
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha ett genuint intresse för behandlingsarbete, grundmurad positiv människosyn och förmåga att möta människor i utsatta situationer samtidigt som du har förmågan
att hålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Du måste vara flexibel och prioritera arbetsuppgifter då verksamheten kan skifta fort. Vidare behöver du ha förmåga att periodvis hantera en hög arbetsbelastning samt kunna arbeta både självständigt och i grupp.Kompetenser
• Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp inom
beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande
behandlingsarbete.
• Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar
• B-körkort är ett krav.
Meriterande:
• Tidigare arbete inom tvångsvård, dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar samt myndighetsutövning.
• Erfarenhet av att leda personal och processer.
• Kunskap av lagstiftning inom SoL och skolans verksamhet.
• Erfarenhet av samverkan med olika myndigheter.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Varmt välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-02-10.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Kvalitetschef
Karin Langeland karin.langeland@stat-inst.se 010-453 45 55 Jobbnummer
9694308