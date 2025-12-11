Behandlingssekreterare som vill göra skillnad
2025-12-11
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Råby tar emot både flickor och pojkar. Vi har både slutna och öppna platser för sluten ungdomsvård samt behandlingsplatser för LVU-placerade ungdomar.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Som behandlingssekreterare på Råby får du ett varierande och spännande arbete.
Det kan omfatta allt från att arbeta med ungdomarna på avdelningen tillsammans med behandlingspedagogerna till att hålla i möten med socialtjänsten och planera för ungdomarnas behandling.
Som behandlingssekreterare ansvarar du för dokumentation och behandlingsplanering i samråd med enhetschef. Tjänsten innebär arbete i team med andra funktioner såsom psykolog, lärare, behandlingspedagoger m.fl. Dessutom håller du en tät kontakt med socialtjänsten och ungdomarnas nätverk.
Uppdraget som behandlingssekreterare kan också innebära rollen som ställföreträdande enhetschef.Kvalifikationer
Arbetet ställer stora krav på den personliga lämpligheten, inte minst vad gäller bemötande. Du ska ha ett genuint intresse för behandlingsarbete, grundmurad positiv människosyn och förmåga att möta människor i utsatta situationer samtidigt som du har förmågan att hålla en hög säkerhetsmedvetenhet. Du måste vara flexibel, ha förmågan att periodvis hantera en hög arbetsbelastning och kunna arbeta både självständigt och i grupp.Kvalifikationer
• Högskoleexamen om minst 210hp inom samhälls-/beteendevetenskap t.ex. socionomexamen, eller högskoleexamen 180 hp inom beteendevetenskap, eller annan högskoleutbildning som bedöms uppfylla SiS riktlinjer om kompetenskrav för samordnande/planerande behandlingsarbete.
• Kunskap och erfarenhet av behandlingsarbete med ungdomar.
• B-körkort.
Meriterande
• Ledarskapserfarenhet.
• Om du tidigare arbetat inom tvångsvård .
• Dokumentationserfarenhet gällande sociala utredningar samt myndighetsutövning.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse
Fackliga företrädare
OFR/ST: Dieter Pohland, 010453 74 40
SACO-S: Nedzmi Alievski, 010-453 74 70
Seko: Shadi Shiek Kahlil, 010-453 23 41
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-01-04
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
