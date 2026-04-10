Behandlingssekreterare i Familjeteamet barn
Trollhättans Kommun / Socialsekreterarjobb / Trollhättan Visa alla socialsekreterarjobb i Trollhättan
2026-04-10
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trollhättans Kommun i Trollhättan
Vi är stolta över Trollhättans stads över 5 000 medarbetare, som varje dag gör en positiv skillnad i våra invånares liv och är med och utvecklar stadens hållbarhet och livskraft. Vi drivs och motiveras av ledorden Mod, Delaktighet, Nytänkande och Handlingskraft. Här finns en spännande utveckling där du kan vara med och göra vår stad ännu bättre.
Familjeteamet är en del av Familjehuset inom Arbetsmarknads- och socialförvaltningen. Här arbetar vi nära barn, unga och deras familjer med stödinsatser i hemmiljö.
Vi möter barn och unga 0-18 år genom både biståndsbedömda insatser och tidigt stöd via egen kontakt vilket är helt i linje med intentionerna i den nya socialtjänstlagen: att finnas tillgängliga tidigare, arbeta mer förebyggande och skapa stöd som är lätt att nå.
Familjeteamet består av cirka 50 engagerade medarbetare, organiserade i fyra team med olika inriktningar. Nu söker vi två behandlingssekreterare till teamen som arbetar med barn 0-12 år och deras föräldrarDina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du nära barnet, familjen och deras nätverk med barnperspektiv i fokus. Du är med och skapar hållbara förändringar genom att:
Arbeta utifrån BBIC och den nya socialtjänstlagens fokus på helhet, delaktighet och tidiga insatser
Stärka skydds- och friskfaktorer i enlighet med ett salutogent och systemiskt förhållningssätt
Bidra till Backa barnet-arbetet genom att samordna insatser kring barnet tillsammans med skola, nätverk och andra aktörer
Genomföra barnsamtal, familjesamtal och föräldrastöd
Arbeta lösningsfokuserat i förändringsprocesser som ofta är komplexa och kräver uthållighet
Samtalet är ditt viktigaste verktyg, men du använder även strukturerade metoder såsom Barnahusets insatsmodell, MI, CRA. m.m. För att säkerställa kvalitet och effekt arbetar vi med FIT (Feedback Informed Treatment), där barnets och familjens röst kontinuerligt vägleder insatsen.
Du blir en del av en arbetsgrupp som arbetar med intensiva och kvalificerade insatser, där flexibilitet och samarbete är avgörande. Arbetet sker främst dagtid, med viss kvällstjänstgöring och beredskap var åttonde vecka.
Hos oss får du inte bara ett arbete. Du blir även en del av en utvecklingsinriktad verksamhet där vi tillsammans bygger framtidens socialtjänst:
Möjlighet att arbeta i linje med nya socialtjänstlagen och Backa barnet
Stöd av erfarna kollegor och en egen mentor vid introduktion
Kontinuerlig kompetensutveckling
Flexibel arbetstid och fokus på hållbart arbetsliv
Friskvårdsbidrag, friskvårdstimme samt andra förmånliga erbjudanden via personalföreningen RabattenKvalifikationer
Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn och familjer och som vill arbeta förebyggande, behandlande, och samordnat, precis så som framtidens socialtjänst kräver.
Du har:
Socionomexamen, socialpedagogisk utbildning på högskolenivå eller annan likvärdig högskoleutbildning
Erfarenhet av socialt arbete med barn och familjer
Kompetens inom familjesamtal och föräldrastöd, gärna kopplat till våld, missbruk, psykisk ohälsa eller NPF
God dokumentationsförmåga
B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i andra kulturer, högkonfliktsituationer eller problematisk skolfrånvaro.
Som person är du trygg, stabil och relationsskapande. Du kan hantera komplexa situationer, möta personer i utsatta situationer och samtidigt behålla fokus på möjligheter och utveckling. Du är tydlig i din kommunikation och bidrar aktivt till samarbete - både internt och med andra aktörer runt barnet. Du är intresserad av att utvecklas i din roll som behandlare och att delta i verksamhetens utveckling framåt.
I Trollhättan arbetar vi aktivt för att skapa en socialtjänst som är mer tillgänglig, förebyggande och samordnad - där vi tillsammans backar barnet i varje steg.
Vill du vara med och göra skillnad på riktigt? Då ser vi fram emot din ansökan.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons!
Trollhättan är en stark och attraktiv kommun som ska bli större. I dag är vi ca 59 000 invånare och vi har siktet inställt på att växa till 70 000 trollhättebor. Inom Trollhättans stad arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi är över 5 000 medarbetare och våra 350 olika yrken bidrar på olika sätt med att ge service och underlätta en bra vardag för våra invånare - nu och i framtiden. Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund.
Trollhättans stad tillämpar rökfri arbetstid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trollhättans kommun
(org.nr 212000-1546), http://www.trollhattan.se
Gärdhemsvägen 9 (visa karta
)
461 32 TROLLHÄTTAN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Trollhättan Kontakt
Enhetschef
Emil Gusteus 0520496012 Jobbnummer
9846071