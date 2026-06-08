Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Enköping Visa alla behandlingsassistentjobb i Enköping
2026-06-08
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Hornö tar emot män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot män med psykisk ohälsa och män med utagerande beteende. Vi har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda vårdbehov. Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingssamordnare har du din bas ute på avdelningen där du arbetar i team tillsammans med behandlingspedagoger och behandlingsassistenter. Tillsammans möter ni människor i kris och ansvarar för att de klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Arbetet innebär ett kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete där du är ett starkt stöd i vardagen, vilket också kan innefatta kontaktmannaskap samt att medverka till att vardagen flyter på med städning, matlagning med mera. Du bidrar aktivt till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och att behandlingsplaner fullföljs.I rollen som behandlingssamordnare kommer du även ha ett övergripande ansvar för institutionens programverksamhet. Det innebär att du planerar, genomför och följer upp programverksamhet på samtliga avdelningar där behov finns, och du samverkar tätt med institutionens andra behandlingssamordnare kring detta. Du ska även kunna hålla behandlingssamtal vid behov och du har ett särskilt ansvar för dokumentation, behandlingsplaner samt de formulär och instrument som används i behandlingen. I ditt uppdrag ingår även ett utökat ansvar för att fungera som ett metodstöd på avdelningen, där du handleder och stöttar såväl befintlig personal som nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Du arbetar på schema, dag, kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Du behöver då vara bara på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.
Du ska även ha:
Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av programverksamhet.
Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
God svenska i tal och skrift.
B- körkort
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
Varmt välkommen med din ansökan senast 26 juni
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
745 98 ENKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Jobbnummer
9952204