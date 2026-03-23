Behandlingssamordnare som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Margretelund tar emot icke skolpliktiga flickor och pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. Vi har verksamhet i Lidköping och i närheten av Falköping.
Arbetsbeskrivning
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingssamordnare hos SiS ett meningsfullt arbete. Utgångspunkten i vårt behandlingsarbete är att motivera människor till nya och mindre destruktiva sätt att leva. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att nå goda resultat. Som behandlingssamordnare kommer du att hålla behandlingssamtal och ha ett särskilt ansvar för dokumentation och de formulär och instrument som används i behandlingen. Du samverkar med olika funktioner kring kartläggning, upprättande och uppföljning av behandlingsplaner. I uppdraget som behandlingssamordnare ingår även ett extra ansvar för att handleda nya medarbetare och praktikanter. Ett viktigt gemensamt uppdrag för alla medarbetare är att bidra till att skapa en trygg miljö och säkerställa att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt rutiner. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, är empatisk och kan skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också en god förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. I rollen som behandlingssamordnare krävs erfarenhet och förmåga att samordna, du behöver därför vara bra på att planera och strukturera ditt arbete, kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Då behandlingsarbetet dokumenteras och diskuteras med flera olika aktörer ställs höga krav på god svenska i såväl tal som skrift.
Du ska även ha:
• Lämplig högskoleutbildning, till exempel socionom, socialpedagog eller annan vård/beteendevetenskaplig utbildning, alternativt eftergymnasial utbildning som t.ex. behandlingspedagog, med gedigen erfarenhet av programverksamhet.
• Erfarenhet av att bedriva motivations- och behandlingsarbete enskilt och/ eller i grupp.
• God svenska i tal och skrift.
• B- körkort
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstider är dag, kväll och helg enligt schema, men kan inledningsvis vara aktuellt med dagtid vardagar.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 6 april.
Intervjuer sker löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
För detta jobb krävs körkort.
