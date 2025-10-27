Behandlingssamordnare med särkilt uppdrag till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Som Behandlingssamordnare med särskilt uppdrag blir du en nyckelperson i arbetet med ungdomar som är en del av kriminella miljöer eller befinner sig i en process av att lämna dem. Din roll är att planera, genomföra och följa upp aktiviteter och samtal utifrån myndighetens metodstöd. Tyngdpunkten ligger på ett relationellt och mentaliseringsinformerat arbetssätt (MBT), där du bygger förtroende, stärker ungdomens reflektiva förmåga och skapar förutsättningar för förändring - även när viljan att lämna kriminaliteten ännu inte är fullt utvecklad.
Du är också en viktig bärare av metodstödet i vardagen Genom att vara en modell för det relationella arbetssättet i mötet med ungdomarna bidrar du till att förankra metodstödet på institutionen. Som behandlingssamordnare ingår du i det tvärprofessionella teamet och har en samordnande roll i behandlingsarbetet. Du deltar i handledningsgruppen, där du både får stöd och bidrar med din kompetens, och du stöttar kollegor i det dagliga arbetet.
På Tysslinge blir du en av två behandlingssamordnare. Arbetet sker i nära samverkan med kollegor på institutionen och med externa aktörer. En central del av ditt uppdrag är att samordna och strukturera insatserna på ett systematiskt sätt. Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag.
Om arbetsplatsen
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning. Institutionen kommer efter vår återöppning av två avdelningar att ha totalt sju avdelningar på institutionen. Avdelningarna tar emot ungdomar som är placerade enligt Lagen om vård av unga (LVU) och ungdomar dömda enligt Lagen om sluten ungdomsvård (LSU). En av avdelningarna består av platser för ungdomar som under en period vårdas i enskildhet (VIE).
Du kommer sitta placerad i våra nyrenoverade lokaler i ett öppet kontorslandskap.
Eftersom SiS ungdomshem Tysslinge har den högsta säkerhetsklassificeringen inom SiS innebär det att du behöver arbeta med hög riskmedvetenhet.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
Som ny medarbetare kommer du genomgå SiS grundutbildning som rustar dig för din roll i SiS verksamhet.
För att trivas och lyckas i rollen som behandlingssamordnare med särskilt uppdrag tror vi att du drivs av att arbeta nära ungdomar i utsatta livssituationer och motiveras av möjligheten att bidra till verklig förändring. Rollen innebär att du kombinerar behandlingsarbete i vardagen med en samordnande funktion där metodstödet för potentiella avhoppare integreras i det tvärprofessionella teamet och utvecklas på institutionen.
Vi söker dig som har hög relationell förmåga och mentaliseringsförmåga - du kan bygga tillit även i pressade situationer och stödja ungdomar i att reflektera över egna och andras tankar och känslor. Du behöver också ha god analytisk och bedömningsförmåga, vara trygg i din yrkesroll och kunna aktivt bidra till arbetet. Lika viktigt är att du har en god samarbetsförmåga och trivs i tvärprofessionella sammanhang. Som person är du nyfiken, engagerad och uthållig - och du delar SiS värdegrund om att vara En plats för förändring.
Du ska också ha:
• Lämplig högskoleutbildning såsom socionom, beteendevetare eller annan likvärdig högskoleutbildning, alternativt 2-årig yrkeshögskola med gedigen erfarenhet av arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet av kliniskt arbete med barn och ungdomar.
• Erfarenhet av motivations- och behandlingsarbete, särskilt med ungdomar i utsatta livssituationer
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
Meriterande:
• Utbildning i myndighetens behandlingsprogram (ART, PULS, Återfallsprevention, ACRA m.fl.).
• Grundläggande utbildning i mentaliseringsbaserad terapi och/eller relationell terapi.
• Erfarenhet av SiS och målgruppen.
• Erfarenhet av att handleda.
• Erfarenhet av myndighetssamverkan.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontorsarbetstid, måndag-fredag. Flextidsavtal tillämpas.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-11-23.
Urval och intervjuer sker först efter sista ansökningsdag.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
