Behandlingspedagoger till SiS Ungdomshem Fagared, enhet Öxnevalla
Statens institutionsstyrelse / Behandlingsassistentjobb / Mark Visa alla behandlingsassistentjobb i Mark
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i Göteborg. Publiceringsdatum2025-10-01Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa en livsviktig förändring för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning.
Uppdraget som behandlingspedagog på våra behandlingsavdelningar, på enhet Öxnevalla i Horred, Marks kommun är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. På enhet Öxnevalla har vi två låsbara behandlingsavdelningar där du som behandlingspedagog kommer jobba med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra ungdomar får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. För denna uppgift söker vi nu ett antal nya medarbetare.
Målet med ditt uppdrag är att skapa hopp, framåtrörelse och meningsfullhet i livssituationer som stukats av psykosociala problem, utanförskap och missbruk. Du kommer jobba med att bygga trygga relationer, men också med utvalda och väl fungerande behandlingsmetoder. Att göra den resan i olika skeden av ungdomarnas liv, är ett tufft och utmanande arbete på alla plan. Du arbetar i ett team av engagerade kollegor och med er samlade kompetens har ni möjlighet att skapa nå bra resultat.
Vi arbetar utifrån våra värdeord; Respekt, Omtanke och Tydlighet.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema: dag, kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 22 oktoberr 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/ Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse Kontakt
Enhetschef avdelning Västergården
Susanne Kohmann susanne.kohmann@stat-inst.se 010-453 63 31 Jobbnummer
9534910