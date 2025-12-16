Behandlingspedagoger sommarvikariat till SiS Ungdomshem Fagared, Lindome
2025-12-16
Dina arbetsuppgifter
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingspedagog på SiS.
SiS Ungdomshem Fagared söker nu behandlingspedagoger för sommarvikariat till våra avdelningar i Lindome. På avdelningarna i Lindome arbetar vi med att verkställa sluten ungdomsvård för målgruppen pojkar som dömts till en straffrättslig påföljd enligt lagen om sluten ungdomsvård. Vi har även en behandlingsavdelning med särskilt förstärkt uppdrag där vi tar emot ungdomar med omfattande psykiatrisk och neuropsykiatrisk problematik med en kombination av autism, intellektuell funktionsnedsättning, ADHD, PTSD, självskadebeteende samt kraftigt utåtagerande beteende.
Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingspedagog är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Eftersom SiS ungdomshem Fagared tar emot ungdomar som dömts till en straffrättslig påföljd enligt lagen om sluten ungdomsvård innebär det att du behöver arbeta med hög risk- och säkerhetsmedvetenhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls i enlighet med våra skriftliga anvisningar och rutiner.
Det här är ett arbete för dig som orkar stå kvar, som skapar trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Våra värdeord är Respekt, Omtanke och Tydlighet
Vi vill belöna dig som hjälper oss under sommarperioden, därför får du som arbetar heltid som månadsanställd vikarie mer än fyra veckor en bonus.Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer.
Krav är:
• Avslutad och godkänd gymnasieutbildning
• Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.
• B- körkort
• Mycket god svenska i tal och skrift då arbetet kan komma innebära viss dokumentation samt kontakt med andra myndigheter
• Erfarenhet av ungdomsnära arbete eller arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. från psykiatri, HVB-verksamhet eller från vård- och omsorg.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning på vikariat över sommaren. Det är önskvärt och fördelaktigt om du kan börja arbeta som timanställd före sommarperioden.
Arbetstid: Oregelbunden arbetstid enligt schema. Antingen dag, kväll och helg, eller nattjänstgöring vardagar och helger.
Som sommarvikarie kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning på 4 dagar. Denna introduktionsutbildning måste du kunna medverka på för att tjänstgöra hos oss.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 11 januari 2026.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Intervjuer kommer genomföras 23 januari, 29 januari och 12 februari.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
