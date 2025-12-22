Behandlingspedagoger för Sommarvikariat till SiS ungdomshem Tysslinge
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Tysslinge utanför Södertälje tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitet och missbruk.
Arbetsbeskrivning
Vi söker nu behandlingspedagoger för sommarvikariat 2026 på SiS ungdomshem Tysslinge.
SiS ungdomshem Tysslinge är en institution i den högsta säkerhetsklassen som tar emot ungdomar med höga risker för hot, våld och avvikning.
I rollen som behandlingspedagog arbetar du i team och tillsammans ansvarar ni för att ungdomarna som befinner sig hos oss får den struktur, trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ungdomar i kris, vilket innebär att vi ska stödja individen i sin vardag genom individuellt anpassat och kvalificerat omvårdnads- och motivationsarbete med tydliga strukturer. Med stöd av din och dina kollegors kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete för planering och uppföljning av behandlingen. Du medverkar till ungdomarnas skolgång och fritidsaktiviteter. Dagliga arbetsuppgifter kan exempelvis innefatta:
• Genomföra visitationer av gemensamma avdelningsutrymmen, intagna ungdomar och bostadsrum.
• Transportera ungdomar till och genomföra bevakning under inplanerade besök, möten och aktiviteter utanför avdelningen.
• Städning.
• Iordningsställa måltider.
• Hela tiden arbeta nära ungdomarna i syfte att säkerställa god social samvaro och trygghet på avdelningen.
Eftersom SiS ungdomshem Tysslinge har den högsta säkerhetsklassificeringen inom SiS innebär det att du behöver arbeta med hög risk- och säkerhetsmedvetenhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls i enlighet med våra skriftliga anvisningar och rutiner.
Det här är ett arbete för dig som orkar stå kvar, som skapar trygghet och säkerhet i ungdomarnas ofta mycket svåra livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Som anställd statstjänsteman är det viktigt att du agerar professionellt och i enlighet med saklighet och rättssäkerhet. Du delar vår vision om att vara en plats för förändring, vilket genomsyrar vårt bemötande, engagemang och förhållningssätt.
Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.
Arbetstider och schema
Arbetstiden är förlagd enligt schema, antingen 100 % dag, kväll och helg, eller 80 % nattjänstgöring vardagar och helger.
Arbetstiderna för dag, kväll och helg 100 % kan se ut enligt följande: 08:15-15:45, 08:15-22:15, 09:00-22:15, 11:15-21:15/23:00.
Arbetstiderna för nattjänstgöring 80 % kan se ut enlig följande: 20:45-08:30, 21:00-08:30.
Som sommarvikarie förväntas du kunna arbeta på schema enligt ovanstående tider (dag/kväll eller natt) mellan veckorna 26-33 (22 juni - 16 augusti). Introduktion kommer ske innan start under vecka 24-25, där första veckan är teoretisk introduktion och den andra veckan är praktisk introduktion på avdelning.
Möjlighet till tidigare introduktion och extraarbete under våren finns. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren kan finnas.
Sommarbonus
Under 2026 har du som sommarvikarie möjlighet att ta del av en sommarbonus om du arbetar heltid mer än 4 veckor. För att kvalificera för sommarbonus behöver du först ha fullgjort 4 hela veckors arbete och kan därefter få en bonus på 2500 kr för varje fullgjord vecka (inom Tysslinges semesterperioder v.26-33). Bonusen är i proportion till arbetsomfattning (100 % eller 80 %) och avdrag vid frånvaro görs.
Kvalifikationer
Vi eftersträvar en personalgrupp med olika kompetenser inom behandlingsarbetet. Du ska vara en trygg, vuxen förebild för ungdomarna och arbeta utifrån myndighetens riktlinjer. För att lyckas i ditt arbete har du en humanistisk människosyn. Du är motiverad att stötta människor i utsatta livssituationer och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du mycket god förmåga att skapa goda relationer, engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och du bidrar till god arbetsmiljö med övrig personal. Du har en god kommunikativ förmåga, du följer konsekvent lagar, regler och rutiner. Du klarar av att behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med olika professioner samt interna och externa samverkansparter och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.
Du ska även ha:
• Fullständig gymnasieutbildning
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som vi bedömer likvärdig
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av ungdomsnära arbete
• Om du har erfarenhet av arbete med ungdomar i utsatta situationer
• Om du har utbildning inom MI (motiverande samtal)
• B-körkort
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vänligen bifoga betyg som visar att du har fullständig gymnasieutbildning och eftergymnasial utbildning.
Anställning:
Tidsbegränsad anställning, sommarvikariat.
Omfattning: Heltid 100 % dag/kväll eller deltid 80 % natt.
Arbetstid: Oregelbunden arbetstid enligt schema. Antingen dag, kväll och helg, eller nattjänstgöring vardagar och helger.
Urval och intervjuer sker löpande.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
