Behandlingspedagog vaken natt 89%, HVB Dalilagården

2025-08-21
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobbet som behandlingspedagog på HVB Dalilagården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
OM TJÄNSTEN Dalilagården är en familjär behandlingsenhet ca 25 km öster om Uppsala, avskilt belägen i en tvåvåningsvilla. Enheten riktar sig till ungdomar mellan 15-19 år med självdestruktiva beteenden i olika former och känsloregleringsproblematik. Vi arbetar strukturerat utifrån socialtjänstens uppdrag med individuell behandling där varje klient har en egen genomförandeplan utifrån dennes behov. Vi arbetar i team där kontaktperson/ behandlare, psykolog, sjuksköterska samt läkare samarbetar för att ge klienten den bästa vården utifrån dess förutsättningar och situation.
Dalilagården är HBTQI-certifierad och tar emot ungdomar oavsett könsidentitet eller könsuttryck samt transsexuella ungdomar. Som behandlingspedagog hos oss på Dalilagården kommer du huvudsakligen att arbeta med: - Behandlingsinterventioner - Dokumentation - Externa kontakter med socialtjänst och andra myndighetskontakter - I tjänsten ingår även vardagliga sysslor Vem är du? Vi söker dig som är lösningsorienterad, organiserad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk miljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och har god samarbetsförmåga.
Vi söker dig som är utbildad socionom, beteendevetare eller har minst en två-åring eftergymnasial utbildning såsom behandlingspedagog/socialpedagog. Det är även meriterande om du: - Har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga samt psykiatri - Har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod - Har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: 89%, vaken natt. Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse Övrigt: -Manuellt B-körkort krävs för tjänsten. -Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning.
Sista ansökningsdag är 21/9-25, vänta inte med din ansökan då vi kommer hanterar ansökningarna löpande.
Har du frågor om den här tjänsten är du välkommen att kontakta Verksamhetschef Sama Saleh på telefonnummer 072-5436818
