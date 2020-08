Behandlingspedagog, timvikarier till vårt flickboende i Munkedal - Nytida AB - Behandlingsassistentjobb i Munkedal

Prenumerera på nya jobb hos Nytida AB

Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Munkedal2020-08-25Nu söker vi timvikarier till vårt HVB för flickor i Munkedal. Sök tjänsten senast 2020-09-30.Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.Det här får du hos oss:Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation LäraLedarskapsprogram för samtliga chefer via LäraFörmånsportal med rabatter och förmånerCoachande och stöttande chefer nära digEn gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagareKarriär- och utvecklingsmöjligheterVi har även kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt skobidrag för omsorgspersonalen.Om rollenI rollen som behandlingspedagog arbetar du i verksamheten med ett härligt gäng kollegor. Utifrån flickornas individuella behov och önskemål ger du stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Som behandlingspedagog på Munkedal arbetar vi med arbetsuppgifter och ansvar enligt Steg för Steg modellen, och du är en viktig del av teamet. Du arbetar med flickorna främst på Munkedal, men kan vid behov följa med på skola, sysselsättning, läkarbesök eller fritidsaktiviteter. Vi uppmuntrar aktivitet ute, och det innebär bland annat att vi jobbar för att varje flicka ska få möjlihet att prova på aktiviteter och skapa en meningsfylld fritid. Vi arbetar utifrån en modell med scheman för flickorna, för att strukturera upp vardagen. Dina arbetsuppgifter skiftar utifrån varje individuell planering och behov.I arbetet ingår dokumentation, i form av journalanteckningar, kartläggningar men även rapporter till våra uppdragsgivare. Du bör därför vara bekväm med att dokumentera och ha god kunskap i det svenska språket.I arbetet ingår även praktiska sysslor som matlagning och städning av våra lokaler.Arbetet utgår ifrån schema med tjänstgöring dag, kväll, helg och jour.Om MunkedalMunkedal är ett mindre behandlingshem som ligger i Munkedal. Munkedal har fem platser för flickor i åldrarna 15-20 år med instatser enligt SoL eller LVU. Verksamheten finns i en fristående villa i ett lugnt villaområde.De flickor som pllaceras på Munkedal har ofta, Psykosocial problematik, Riskbeteende och normbrytande beteende, Hög skolfrånvaro. Flickorna kan också ha en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som försvårar problematiken.Hos oss arbetar ett glatt gäng som har med sig olika kunskaper och erfarenheter, på Munkedal arbetar bland annat socialpedagog och undersköterskor och stödassistenter. Vi har en nära sammanhållning som stöttar, utvecklar och kompletterar varandra. På verksamheten finns gruppchef, en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Nära till hands finns även en verksamhetschef att vända sig till. Vi har även sjuksköterska kopplad till verksamheten.Din erfarenhet och kunskapVi söker dig som:Har minst 2-årig eftergymnasial utbildning med inriktning socialt arbete, socialpedagogik eller beteendevetenskap, alternativt har en yrkeshögskoleexamen som stödpedagog.Har god kunskap och erfarenhet från arbete med NPF-diagnoser och psykosocialt problematik.Innehar B-körkort.Lockas av ett arbete som är varierat, även tidsmässigt och tycker om att möta människor i olika situationer.Du behöver vara intresserad av att arbeta med ungdomar, och ha ett driv i att utveckla vår verksamhet och med stort engagemang göra det bättre för varje individ.Vi förväntar oss att du är utbildad, har en pågående utbildning inom ovan område och har en god känsla för vård och behandling, möter flickorna med respekt samt förmedlar en känsla av trygghet i det dagliga arbetet. Det är viktigt att du har ett professionellt förhållningssätt både mot våra placerade flickor och dess nätverk, uppdragsgivare, samt mot dina kollegor. Det innebär bland annat en god samarbetsförmåga och en god vilja att hjälpa flickorna och samtidigt kunna sätta gränser på ett logiskt sätt. Arbetet ställer stora krav på att du är flexibel och lösningsorienterad.Arbetet kräver att du är ansvarskännande och har en personlig mognad. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor och ser som självklart att bidra till ett positivt arbetsklimat.I rekryteringen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet och vill att du lever våra värderingar:Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss. Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här ( https://team.nytida.se/). För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp vid intervjutillfället. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas. Intervjuer sker löpande.2020-08-25Anställningsform: Visstidsanställning, timvikariatLön: Vi tillämpar individuell lönesättningTillträdesdag: efter överenskommelseSista dag att ansöka är 20200930För mer information kontakta: Verksamhetschef Sara Albinsson sara.albinsson@nytida.se ellergruppchef Arsim Musaj arsim.musaj@nytida.se Facklig kontakt:Vision, Magnus Sällström, Mobil: 076-6217721 Mail: vision@ambea.se Kommunal 010-442 90 32Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. ( http://www.nytida.se/) Varaktighet, arbetstidDeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-30Nytida AB5333245