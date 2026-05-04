Behandlingspedagog till Vemyra som vill göra skillnad
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Vemyra utanför Sollefteå tar emot skolpliktiga pojkar upp till 16 år med psykosociala problem samt kriminalitet och missbruk. Publiceringsdatum2026-05-04Dina arbetsuppgifter
Vill du vara med och skapa den livsviktiga förändringen för utsatta människor? Då är jobbet som behandlingspedagog hos SiS en meningsfull utmaning. Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar och klienter som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Vi möter ofta människor i kris, vilket innebär att du jobbar med kvalificerat omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Med stöd av dina kunskaper inom vård- och behandlingsarbete bidrar du aktivt till att behandlingsplaner fullföljs. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att vardagen flyter på med skolgång, städning, matlagning med mera.Kontaktmannaskap är också en av dina arbetsuppgifter. I arbetet kan det även ingå att vara handledare åt nya medarbetare och praktikanter. Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta människor i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande.
Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
B- körkort
God svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. arbete inom psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet från klientnära befattningar på Kriminalvården, t.ex. Kriminalvårdare
Väktarutbildning
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med vår målgrupp unga pojkar.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort: Sollefteå
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Vänligen registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2026-05-24
Referensnummer: 2.9.1 4724-2026
Välkommen med din ansökan!Kontakt
Pia Karppinen, Enhetschef 010-453 34 24
OFR/ST: Cecilia Norman, 010-453 55 14
SACO-S: Henrik Isgren, 010-453 40 23
Seko: Jennie Resin, 010-453 48 55
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
881 41 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Pia Karppinen pia.karppinen@stat-inst.se 0104533421
