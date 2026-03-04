Behandlingspedagog till SiS Fagared, avdelning Bryggan
2026-03-04
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Fagared tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosociala problem, kriminalitet och missbruk. Vi har avdelningar i Lindome, i Öxnevalla och i Göteborg. Publiceringsdatum2026-03-04Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu behandlingspedagoger till vår nya avdelning "Bryggan" som skall startas upp till våren. Det är en öppen avdelning tillhörande Fagareds ungdomshem med verksamhetsort i Lindome. Som behandlingspedagog på Bryggan får du vara med och starta upp en avdelning från början. Ungdomar som placeras på avdelning Bryggan är i slutet av sin placeringstid och har behov av att återanpassas i samhället. De bor i egna lägenheter på institutionsområdet och planeras att delta i sysselsättning i de omkringliggande kommunerna.
Uppdraget som behandlingspedagog är utmanande och komplext men samtidigt väldigt givande. Som behandlingspedagog på Bryggan planerar och ansvarar du tillsammans med dina kollegor för den dagliga verksamheten. Arbetsuppgifterna är varierande och ställer höga krav på samarbete, engagemang och självständighet. I arbetet som behandlingspedagog kommer du stötta ungdomarna i deras vardag, hjälpa dem att göra prosociala val inför framtiden. Praktiska sysslor såsom att städa och laga mat ingår dagligen. Då ungdomarna planeras att delta i både fritidssysselsättningar och eventuell praktik ute i samhället så ingår det i arbetsuppgifterna att skapa samarbete och hålla kontakt med externa föreningar och arbetsplatser. Att motivera ungdomarna till att prova på i olika fritidssysselsättningar samt att själv delta ingår också i uppdraget.
Avdelningens målgrupp är pojkar i åldern 16-21 år omhändertagna enligt LSU och LVU.
Kvalifikationer:
Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. Du behöver vara en ansvarsfull, positiv och tålig person med stor förmåga att sätta gränser, men även skapa engagemang och delaktighet. Vi förväntar oss att du är strukturerad men samtidigt flexibel då arbetet kräver både långsiktig planering samt förmåga att agera snabbt i oväntade situationer. En stor del av arbetet är motivationsarbete vilket innebär att du behöver ha tålamod och ett pedagogiskt förhållningssätt. Som person är du trygg i dig själv och kan vid stressfulla situationer agera lugnt, kontrollerat och professionellt.
Alla vård- och behandlingsinsatser dokumenteras dagligen vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl i skrift.
• Godkänd avslutad gymnasieutbildning
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller examen från högskola som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Meriterande om du har erfarenhet av målgruppen.
Anställning
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är enligt schema, dag - kväll och helg.
Ansökan
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 25 mars 2026.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
