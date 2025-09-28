Behandlingspedagog till HVB-hem i Region Uppland - en del av Humana
2025-09-28
Vill du göra verklig skillnad i unga människors liv?
Hos oss på Humana får du chansen att arbeta i en meningsfull roll där du varje dag bidrar till att förändra framtiden för barn och unga. Nu söker vi behandlingspedagoger till fyra av våra HVB-hem.
På våra enheter blir du en del av ett team som präglas av engagemang, glädje och ansvar. Vi strävar tillsammans efter vår gemensamma vision - att alla har rätt till ett bra liv. Här arbetar vi nära varandra, med ett öppet klimat och ett gemensamt driv att göra skillnad på riktigt.
Om tjänstenVi söker dig som vill vara med och skapa en trygg, stödjande och utvecklande miljö för barn och unga i åldern 10-20 år, med olika typer av behov och utmaningar. Våra målgrupper omfattar bland annat:
• Flickor, transpersoner och ickebinära i åldern 10-20 år som har sociala svårigheter, känslomässiga utmaningar och riskbeteenden
• Flickor i åldern 14-18 år som har kriminell problematik
• Pojkar i åldern 12-15 år som har kriminella beteenden
Barnen och ungdomarna vi arbetar med har ofta varit med om svåra livshändelser, och många saknar trygga vuxna förebilder. Vårt uppdrag är att ge dem de bästa förutsättningarna för förändring och personlig utveckling, både på kort och lång sikt.
I rollen som behandlingspedagog är du en viktig del av det dagliga arbetet, där du tillsammans med kollegor skapar en stabil, strukturerad och omsorgsfull miljö. Du följer ungdomarnas behandlingsplaner, vägleder dem i vardagliga situationer, och arbetar med relationer och kommunikation som grund för förändring.
Vi använder metoder anpassade efter målgrupp och individ, exempelvis KBT, DBT, MI, ART och B12.
Alla våra enheter inom region Uppland är HBTQI-certifierade.
Arbetet innebär också att:
• dokumentera insatser och följa upp utveckling
• ha kontakt med socialtjänst, skola och andra samarbetspartners
• delta i vardagsrutiner som matlagning, städning, aktiviteter och läkarbesök
• bidra till ett professionellt och engagerat teamarbete
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg, lösningsfokuserad och har ett starkt engagemang för att hjälpa barn och unga. Du har en god förmåga att sätta gränser, bygga relationer och bemöta ungdomar med respekt, även i utmanande situationer.
Du är utbildad socionom, beteendevetare eller har minst en två-åring eftergymnasial utbildning såsom behandlingspedagog/socialpedagog.
Det är även meriterande om du: -har erfarenhet av arbete inom behandling för barn och unga -har erfarenhet av KBT, MI och/eller annan evidensbaserad metod -har erfarenhet av dokumentationsarbete och läkemedelshantering
Tjänstgöringsgrad och arbetstid: 100%. 4 veckors rullande schema med varierande dag, kväll och helg Lön: Sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde: Enligt överenskommelse Övrigt: - B-körkort krävs för tjänsten - Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. - Du behärskar svenska i tal och skrift samt har god datavana. - Utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister för personal vid HVB erfordras alltid före anställning.
Har du frågor är du välkommen att kontakta områdeschef André Keshish 072-545 27 60. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
André Keshish andre.keshish@humana.se Jobbnummer
9529832