Behandlingspedagog till HVB för barn 11-15 år i Göteborg
2026-01-13
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka jobb hos oss på Humana. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Behandlingshemmet Kärrdal är beläget i ett lugnt och tryggt villaområde på Hisingen i Göteborg. Kärrdal tar emot barn och unga i åldern 11 till 15 år med relations-, familje-, och skolproblematik i kombination med psykosocial problematik. Det är vanligt med neuropsykiatrisk tilläggsproblematik, där symtom som destruktivitet och aggressivitet har blivit synliga.
Om rollen
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
Kontaktmannauppdraget
Omvårdnad i form av direkt behandlingsarbete
Medverkan i utredningsarbete
Nätverkskontakter
Dokumentation- och utvecklingsarbete
Vi arbetar med evidensbaserade metoder och då främst tydliggörande pedagogik och utgår utifrån MI och LAB.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%. Arbetet sker under dagtid, kväll, natt och helg. Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, relationsskapande, flexibel och trygg. I rollen är det viktigt att du visar stor empati samtidigt som du har förmågan att sätta gränser vid behov. Arbetet innebär ett nära och förtroendefullt samarbete med dina kollegor och du har därför god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Inför anställning lämnas utdrag ur belastningsregistret.
För att söka tjänsten krävs det att du:
Är utbildad socialpedagog, socionom, behandlingspedagog eller har annan avslutad 2 årig eftergymnasial utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Har erfarenhet av behandlingsarbete
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har god systemvana då dokumentation förekommer i hög omfattning
Har B-körkort
Vi erbjuder
Engagerade kollegor som har en god sammanhållning och drivs av viljan att förbättra kvaliteten i vår verksamhet. Humana har kollektivavtal, tjänstepension, försäkringar, friskvårdsbidrag samt en intern lärportal med ett brett utbud av utbildningar.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Föreståndare Arez Auat ( arez.auat@humana.se
