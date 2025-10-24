Behandlingspedagog som vill göra skillnad dnr 9175
2025-10-24
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Hässleholm är en låsbar institution med fyra behandlingsavdelningar, två avdelningar för mottagning och behovsbedömning (MBB) samt en öppen TFCO-enhet. Vi tar till övervägande del emot skolpliktiga pojkar men även flickor, med pågående kriminalitet och i vissa fall missbruk.Publiceringsdatum2025-10-24Dina arbetsuppgifter
Ungdomarna på SiS har en bakgrund som kantats av oförutsägbarhet och stress i olika former, vilket innebär att ditt fokus ligger på att på ett professionellt sätt jobba med behandlingsarbete, omvårdnads-och motivationsarbete och med att vara ett stöd i vardagen. Du blir en del av ungdomarnas skolgång, matlagnings- och städrutiner, kvällsaktiviteter med mera, då de som bor här gör det dygnet runt. Alla aktitiveter utförs på ett säkert sätt och riskbedöms noga innan de genomgörs, vilket du är en del av att ansvara för.
Som behandlingspedagog arbetar du i team tillsammans med behandlingsassistenter och behandlingssamordnare och tillsammans ansvarar ni för att de ungdomar som bor hos oss får den trygghet, vård och behandling som de behöver. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete, och bidrar bland annat till rättssäkerhet, planering och uppföljning av vår verksamhet. Du bidrar till att säkerheten upprätthålls enligt våra rutiner och du medverkar till att jobba mot ett ständigt bättre SiS.
Det här är ett arbete för dig som ser en positiv utmaning i att få arbeta med utsatta pojkar i en svår livssituation. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande! På SiS har du verkligen chansen att göra skillnad för någon och förändra liv.
Läs mer om vår verksamhet på SiS - Plats för förändring - SiS - Statens institutionsstyrelse (stat-inst.se).
Arbetstiden är enligt schema dag - kväll och helg. Kvalifikationer
För att lyckas i ditt arbete har du en grundmurad positiv människosyn. Du är motiverad att hjälpa människor i en utsatt livssituation och du delar SiS värdegrund, att vara en plats för förändring. Vidare har du en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet hos våra ungdomar. Som person är du trygg i dig själv och har lätt för att skapa relation med ungdomar likväl som med övriga i personalgruppen. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har lätt för att samarbeta med andra och du kan hantera konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du ska också ha:
• Examen från 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) med inriktning mot socialt/pedagogiskt behandlingsarbete eller utbildning från högskola som vi bedömer likvärdig
• B- körkort
• God svenska i tal och skrift Dina personliga egenskaper
• God förmåga att skapa engagemang och delaktighet
• En grundmurad positiv människosyn
• Stor empatisk förmåga
• Förmåga att skapa goda relationer
• God kommunikativ förmåga
• kan behålla ditt lugn även i pressade situationer
• Hög samarbetsförmåga
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en visstidsanställning till från och med 1/1-2026-14/6-2026 på heltid. Tillträdet kan ske tidigare enligt överenskommelse, och det kan finnas möjlighet till förlängning.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 7 november 2025.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
