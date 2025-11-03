Behandlingspedagog sökes till Viljan Hemmet Berg, Stenungsund
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Stenungsund Visa alla behandlingsassistentjobb i Stenungsund
2025-11-03
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Stenungsund
, Göteborg
, Vårgårda
, Kungsbacka
, Falköping
eller i hela Sverige
Om Viljan HVB Hemmet Berg
Viljan Hemmet Berg är ett tryggt och hemtrevligt boende i ett vackert rött trähus från tidigt 1900-tal. Verksamheten riktar sig mot flickor i åldern 14-20 år med psykosocial problematik och/eller socialt nedbrytande beteende.
Viljan Hemmet Berg ligger i norra delen av Stenungsunds kommun i tätorten Ödsmål , ca 5 km utanför Stenungsund.
Nu ser vi fram emot att välkomna dig till oss på Viljan!
Vi söker dig som är intresserad av att komplettera vårt team av tillsvidareanställda behandlingspedagoger inom anställningsform vikariat. Vi har nu möjlighet att rekrytera både tidsbestämda vikariat på heltid samt tim-vikariat.
Hos oss arbetar vi främst dygnspass 9-9 eller 9.30-9.30 men även kortare pass förekommer någon gång per schemaperiod.
Om rollen som behandlingspedagog
En behandlingspedagog har först och främst ett starkt engagemang och intresse för målgruppen och ser möjligheter i mötet med människor. Som behandlingspedagog arbetar du nära individer som befinner sig i olika former av utmanande livssituationer. Rollen innebär att medverka till en trygg och stödjande miljö där individen får verktyg för personlig utveckling, återhämtning och socialt fungerande. Genom att planera och genomföra insatser, både individuellt och i grupp, stöttar du klienterna i deras vardag och bidrar till deras långsiktiga välmående.
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Delta vid ungdomarnas aktiviteter och det dagliga livet på boendet.
Stödjande och motiverande samtal utifrån ungdomarnas livshändelser.
Tillsammans med ordinarie personal planera aktiviteter med stöd av verksamhetens rutiner.
Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Publiceringsdatum2025-11-03Kvalifikationer
Erfarenhet av att arbeta med ungdomar på HVB eller inom LSS.
Någon form av utbildning inom social omsorg, behandlingsarbete, beteendevetenskap eller psykologi/psykiatri.
Körkort.
Meriterande:
Utbildad socialpedagog eller 400 YHP behandlingspedagog, samt kompetens kring mentaliseringsteori.
Akademisk examen såsom socionom, beteendevetare eller liknande.
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingspedagog/assistent.
Anställningsform: Vikariat
Tjänstgöringsgrad: Heltid/deltid/timvikariat.
Arbetstid: Schemalagd dag/kväll/helg och sovande jour.
Tillträde: Snarast
Kollektivavtal: Vision
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 25-11-30 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Therese Nilsson, therese.nilsson@viljan.se
Viveka Ekwall, viveka.ekwall@viljan.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://www.viljan.se Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9585685