Behandlingspedagog sökes till Kraftaverk i Gagnef
2025-10-29
Stockrosen Vård och Omsorg AB bedriver kvalificerad vård och boende inom missbruksvård, psykiatri och psykosocialt förändringsarbete samt samsjuklighet. Vi erbjuder en komplett vårdkedja, från omhändertagande av klient till utslussning, där all behandling utgår och anpassas utifrån individen. Stockrosen består av flera verksamheter, där vi har lång erfarenhet och spetskompetens inom våra områden. Vi bedriver kvalificerad vård med evidensbaserade metoder som vi samlat i Stockrosenmodellen, ett arbetssätt som sätter individens behov i centrum. Insatserna anpassas helt individuellt med KBT-baserad vård som bas. Våra verksamheter är Sobera motivations- och avgiftningscenter, Älvstorps Vård och behandlingshem, Fogdhyttans Behandlingshem, Kraftaverk, Villa Leva, Hasslegården och Stockrosen Stödboende. I Stockrosenkoncernen ingår även Stockrosen Psykiatri och Hälsa samt Mottagningen Bergmästaren som tillhandahåller och utför specialisttjänster inom psykiatri, hälsovård och personal.
Arbetsplatsen
Kraftaverk ligger i Gagnef och har idag 22 platser för män, mellan 21-65 år.
Till oss kommer män med missbruksproblematik, eventuellt med samtidiga psykosociala och/eller neuropsykiatriska funktionshinder. All vår vård är evidensbaserad, och vi följer nationella riktlinjer från Socialstyrelsen gällande behandling. Kärnan i behandlingen är KBT, vilken ges både i gruppbehandling och via individuell behandling. Kraftaverk ligger vackert beläget i Gagnef kyrkby nära Österdalälven.
Vi erbjuder
Som anställd inom Stockrosen koncernen erbjuds du möjligheten att jobba med våra klienters livsviktiga förändring och utveckling. Vi är en arbetsplats som har kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension samt friskvårdspeng. Därtill är vi måna om att personalen ska må bra och trivas, vi jobbar utifrån ett nära ledarskap, har korta beslutsvägar och värdesätter personalens delaktighet i det dagliga och framtida arbetet. Vi tar vara på medarbetarnas kompetens och är lyhörda för utvecklingsmöjligheter.
Tjänsten
Vi söker en till teammedlem som är utbildad behandlingspedagog. En person som är engagerad i att göra en positiv skillnad i våra klienters liv och trivs i en utvecklande och dynamisk arbetsmiljö.
Som behandlingspersonal på Kraftaverk arbetar du tillsammans med övriga medarbetare för att ge klienterna en trygg, stabil och meningsfull vistelse. Arbetsuppgifterna är varierande och innefattar stödjande samtal, olika behandlingsinsatser, omvårdnad, medicinhantering, dokumentation, aktiviteter samt övriga praktiska göromål. Vi arbetar med en individanpassad behandling där struktur och tydlighet är centrala delar. Behandlingspersonalen har en viktig roll i att, tillsammans med övriga professioner, skapa en stabil och hållbar vårdplan för klienten.
• Utbildning
Minst 2-årig eftergymnasial utbildning som te.x. behandlingspedagog, socialpedagog, alkohol- och drogterapeut eller annan adekvat utbildning som arbetsgivaren finner lämplig för den utlysta tjänsten. Meriterande med utbildning inom Återfallsprevention, CRA, HAP, MI, MET, ACT, ART, KSL eller liknande.
Du ska ha goda kunskaper i svenska, såväl i tal som i skrift, samt goda IT-kunskaper. Dessutom god administrativ förmåga och intresse för dokumentation krävs då det ingår i arbetsuppgifterna.
• Erfarenhet
Arbetserfarenheter från liknande arbeten med dokumenterade vitsord.
Du ska vara strukturerad, ha ett stort intresse för att jobba med människor i vår målgrupp, men också besitta en förmåga att leda och strukturera behandlingsarbetet. Ett plus är att lägga schema.
• Personliga egenskaper
Som person behöver du kunna planera, vara lösningsfokuserad och ha ett humant synsätt där inga fall är misslyckade fall, vi arbetar aktivt för lyckade placeringar där fokus ligger på positiva förstärkare. Du behöver vara organiserad, ha erfarenhet av att leda andra, nyfiken, stresstålig, lyhörd och ha ett behandlande tänk i alla situationer. Du behöver vara flexibel då det är en föränderlig verksamhet.
Utifrån rollen där du är företagets ansikte utåt ställer vi krav på hög social kompetens, ett professionellt bemötande och att du har förmågan att se helhetsbilden. Därtill är du positiv och bidrar till en god stämning på jobbet och vår arbetsmiljö. Vi rekryterar omsorgsfullt och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Utdrag från Polisens misstanke- och belastningsregister och kreditupplysning genomförs vid ev. anställning.
Sista dag att ansöka är 30/11 - 2025
Välkommen med din ansökan, vi går löpande igenom inkomna ansökningar och rekrytering kan ske innan sista ansökningstiden löpt ut. Dina ansökningshandlingar ska innehålla ett uppdaterat CV, ett personligt brev samt relevanta betyg som styrker din utbildningsbakgrund.
Anställning
Tjänstgöringsgrad: ca 83%
Anställningsform: Vikariat 1 år med möjlighet till förlängning
Tillträde: Enl. överenskommelse
Lön: Månadslön med individuell lönesättning.
Kollektivavtal: Behandling, vård och omsorg - Vision Varaktighet, arbetstid, etc.
Detta är ett deltidsjobb.
Föreståndare/verksamhetschef
