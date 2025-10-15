Behandlingspedagog/Socialpedagog till Stödboende i Järfälla
Svea Boende AB / Behandlingsassistentjobb / Stockholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Stockholm
2025-10-15
, Järfälla
ARBETSBESKRIVNING
Hos oss på Svea Boende kommer du att arbeta nära individen (både vuxna och ungdomar), som på grund av sin problematik, psykiska ohälsa, diagnoser och/eller sjukdomar har blivit beviljad stödboendeinsats från socialtjänsten.
Tillsammans med varje individ formar vi en genomförandeplan och arbetar utifrån socialtjänstens beställning mot individuellt uppsatta mål.
I arbetet ingår dagliga administrativa uppgifter så som journalföring, upprättande av riskanalyser, genomförandeplaner samt skrivande av månadsrapporter. Dagligen träffar vi också våra klienter för att säkerställa att deras mående är bra och planerar för hur deras uppsatta mål ska kunna uppnås tillsammans med oss.
Arbetsuppgifterna är varierande och du som behandlingspedagog/socialpedagog måste vara flexibel och kunna växla både tempo och arbetssätt under dagen, beroende på vilken klient du möter.
Att arbeta som behandlingspedagog/socialpedagog hos Svea Boende innebär att arbeta mycket med att stödja, motivera, samtala och hjälpa utifrån klientens behov så att klienten kan leva ett så självständigt liv som möjligt och för att ge klienten goda framtidsutsikter.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter förutom det som redan angivits är att ge klienten stöd vid myndighetskontakter, läkarkontakter, sysselsättning men också stödja vid vardagliga situationer så som matlagning, städning, planering av inköp och vissa enklare ekonomiska göromål.Publiceringsdatum2025-10-15Kvalifikationer
Som person önskar vi att du är ambitiös, tålmodig, pålitlig, initiativtagande samt kan arbeta på ett professionellt sätt. Du behöver vara nyfiken i ditt arbete och vara öppen för att kunna ställa frågor såväl till klienterna, arbetskollegor samt till externa kontakter.
Du planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Då arbetet innehåller ensamarbete är det viktigt att du kan arbeta självständigt och har förmågan att snabbt fatta beslut i olika situationer.
KRAV
Kandidatexamen inom socialt arbete, beteendevetenskap eller psykologi.
B-körkort
2-4 års arbetslivserfarenhet av målgruppen
ÖVRIGT
Tillträde: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Provanställning 6 månader
Vi arbetar löpande med urval och intervjuer så skicka gärna in din ansökan med CV och personligt brev så snart som möjligt.
Inför anställning kommer också begäras utdrag från misstanke- och belastningsregistret. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: emelie.nilsson@sveaboende.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svea Boende AB
(org.nr 559034-4098)
Färögatan 33 (visa karta
164 51 KISTA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svea Boende Jobbnummer
9557982