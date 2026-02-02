Behandlingspedagog/Socialpedagog till HVB verksamhet
Prosperum HVB AB / Behandlingsassistentjobb / Falun Visa alla behandlingsassistentjobb i Falun
2026-02-02
, Borlänge
, Säter
, Gagnef
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prosperum HVB AB i Falun
Relevant utbildning och erfarenhet är ett krav!
Prosperum erbjuder kvalitativa insatser till barn, unga och deras familjer. Våra tjänster präglas av kvalitét, flexibilitet och vi har alltid barnens och ungdomarnas perspektiv i centrum. Vi erbjuder familjebehandling, intensivutredning, omsorgsutredningar, träningslägenheter för ungdomar, särskilt kvalificerade kontaktpersoner, jour och familjehem samt specialinsatser.
Prosperum har avtal med flera kommuner idag. Som medarbetare har du även ständig tillgång till erfarna handledare.
Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla och vara en del av Prosperums tillväxt. Hos oss får du göra skillnad, på riktigt!Publiceringsdatum2026-02-02Arbetsuppgifter
Vi söker just nu personal till vår HVB verksamhet. Som behandlingspedagog ingår du i ett team med flera medarbetare. I din roll som behandlingspedagog stöttar och vägleder du ungdomar som kan befinna sig inom riskzon så som problem med kriminalitet, droger, psykosocial problematik, neuropsykiatriska funktionshinder, nedbrytande beteende samt psykisk ohälsa. Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta nära och tillsammans med ungdomen för att denne ska nå sina mål. Tillsammans utformas uppdraget utifrån varje individs specifika behov.
Du planerar och dokumenterar arbetet utifrån uppdraget från socialtjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och har ett starkt engagemang för barn och ungdomar. Du är strukturerad, ansvarstagande, lösningsfokuserad och flexibel med stor vikt på de två sistnämnda. Du ska ha förmågan att stå kvar och hantera konflikter på ett lösningsfokuserad sätt samt härbärgera ungdomarnas olika känslolägen och vara tillgänglig för ungdomen när behovet finns.
I denna tjänst krävs det att du är social och har en positiv inställning. Du kommer behöva samverka med andra externa aktörer som till exempel skola, polis, fritidsgårdar, frivillighetsorganisationer m.fl.
Vi söker dig som:
Har en utbildning som socialpedagog, behandlingspedagog, socionom eller likvärdig utbildning med minst 2 års erfarenhet av målgruppen och liknande arbete.
Har tidigare erfarenhet av arbete med ungdomar gärna på HVB.
Innehar B-körkort
Har möjlighet att arbeta flexibelt
Har kunskaper om aktuell lagstiftning och BBIC strukturen och ett gediget intresse och erfarenhet av dokumentationsarbete
Arbetet sker delvis kvällstid, dagtid samt vissa helger. Arbetspasset innehåller sovande jour eller vaken natt.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: hvb@familjehemprosperum.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prosperum HVB AB
(org.nr 559460-5429) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9718888