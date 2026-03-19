Behandlingspedagog/Socialpedagog sökes till nattjänst!
Viljan Individ och Familj AB / Behandlingsassistentjobb / Katrineholm Visa alla behandlingsassistentjobb i Katrineholm
2026-03-19
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Viljan Individ och Familj AB i Katrineholm
, Norrköping
, Köping
, Hallstahammar
, Västerås
eller i hela Sverige
Om Viljan Nävertorp HVB
Viljan Nävertorp HVB är ett behandlingshem för män och kvinnor i åldern 21-65 år med missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa. Verksamheten erbjuder strukturerad och individanpassad behandling enligt SoL.
Om rollen som behandlingspedagog/socialpedagog
Vi arbetar med engagemang i allt kring våra klienter. Rollen som behandlingpedagog/socialpedagog innebär att planera, genomföra och följa upp pedagogiska och behandlande insatser utifrån individens behov. Arbetet bygger på att skapa trygga relationer, motivera till förändring och stärka individens förmåga till självständighet. Det ingår även att dokumentera insatser och delta i planeringsmöten och utvecklingsarbete. Du fungerar som ett stöd för klienten och ni tillsammans utvecklar strategier för att uppnå mål i vardagen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter för behandlingspedagog/socialpedagog natt:
Att arbeta natt innebär att göra tillsyner för säkerställa att klienterna ha en trygg miljö, inga obehöriga vistas i huset och finnas tillgänglig för de klienter som kan behöva stödinsatser nattetid.
Dokumetation
Städa och förbereda för aktiviteter dagtid, utföra viss planeringPubliceringsdatum2026-03-19Kvalifikationer
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt samt trivs med att samverka med andra. Du är en självständig, ödmjuk och ansvarsfull person som brinner för omsorgsarbete och kan se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
Examinerad behandlingspedagog/socialpedagog minst 400 YHP
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
God datorvana, erfarenhet av dokumentation. Meriterande:
MI, ÅP
Anställningsvillkor
Roll: Behandlingspedagog/socialpedagog
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: 100%
Arbetstid: Natt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Kollektivavtal: Vi är kollektivavtalsbundna till Vårdföretagarna/Kommunal, Bransch E.
Vad kan vi erbjuda dig?
Viljan är en del av Attendo, som är en trygg arbetsgivare och kan erbjuda dig som vill goda möjligheter att ta mer ansvar eller att gå vidare till nya roller. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessen
Före eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Sista ansökningsdag 12 april men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om Viljan/Attendo
Viljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje.
Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: sara.johansson2@viljan.se
Sista dag att ansöka är 2026-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7423514-1902087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viljan Individ och Familj AB
(org.nr 556477-8958), https://viljaniof.teamtailor.com
Österby 2 (visa karta
)
643 98 JULITA Arbetsplats
Viljan Jobbnummer
9807151