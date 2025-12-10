Behandlingspedagog/behandlingsassistent till Nytida Yxe Herrgård
Nytida AB / Behandlingsassistentjobb / Lindesberg
2025-12-10
Nu söker vi på Nytida Yxe Herrgård i Lindesberg behandlingsapedagog/behandlingsassistent med 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner.
Inom Nytida är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Det här får du hos oss:
Grundutbildning när du tillsvidareanställs inom Nytida samt kompetensutveckling via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Ledarskapsutbildade chefer nära dig
En gemensam pedagogik för att ge den bästa omsorgen och stödet till våra omsorgstagare
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag och skobidrag
Kollektivavtal
Ditt uppdrag
I rollen som behandlingspedagog/behandlingsassistent utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik utifrån uppdrag från placerande kommun. Du stödjer och vägleder de boende till en strukturerad vardag med bland annat medicinhantering, samhällskontakter, kommunikation, måltider, behandlingssamtal och städning. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.
Om Nytida Yxe Herrgård
Yxe Herrgård startades 1984 och hos oss finns 50 platser för personer över 18 år med substansmissbruk och psykiska funktionsnedsättningar. På Yxe herrgård erbjuder vi vård och behandling efter ett individuellt, kognitivt förhållningssätt i en trygg och hemtrevlig miljö - med människan i centrum. På Yxe Herrgård jobbar ett 30-tal medarbetare. Vi som arbetar här är sjuksköterskor, psykolog, psykoterapeut, behandlingspedagoger, undersköterskor mm. Vi har bred erfarenhet och kompetens inom våra respektive områden. Personalen får ta del av fortlöpande vidareutbildningar inom våra verksamhetsområden.
Din erfarenhet och kunskap
Vi gissar att du som söker dig till oss: * har en positiv grundsyn och ett starkt engagemang för människor * är ansvarskännande och har en personlig mognad * trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor
Vi ser gärna att du som söker har en utbildning som behandlingspedagog/behandlingsassistent. Du har som lägst gymnasieutbildning inom vård och omsorg eller annan likvärdig utbildning. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen. Du har god datorvana samt erfarenhet av dokumentation. Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift är ett krav men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Anställningsform: 6 månaders provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdag: Enl. överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-01-10 vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande. För mer information kontakta: Verksamhetschef Mirielle Franklert- Murne : mirielle.franklert@nytida.se
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister behövs uppvisas vid en eventuell anställning Körkort är ett krav Facklig kontakt: Kommunal, www.kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Vill du läsa mer om hur det är att jobba inom Nytida klicka här. Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets behov inom funktionsnedsättning och psykosocial problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje persons livskvalitet och trygghet i fokus. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. www.nytida.se
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
