Behandlingspedagog/assistent som vill bidra till livsviktig förändring
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken / Behandlingsassistentjobb / Vindeln Visa alla behandlingsassistentjobb i Vindeln
2026-06-05
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Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar med komplex psykosocial problematik och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS LVM-hem Renforsen i Vindeln tar emot män med alkohol-, narkotika - eller blandmissbruk. Institutionen har i uppdrag att bedriva vård för klienter med särskilda resursbehov.
ARBETSBESKRIVNING:
Vill du vara med och skapa den livsviktiga skillnaden för utsatta människor? SiS LVM-hem Renforsen söker två medarbetare till vår verksamhet. Jobbet som behandlingspedagog/assistent på SiS är en meningsfull utmaning. Målet med ditt uppdrag är att motivera våra klienter till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. I uppdraget ingår att ge vård och behandling. Exempel på andra delar är:
Du bidrar till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska.
Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra klienter, och står för basen i det dagliga livet.
Du är med och bidrar till att ordningen och säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner.
Dokumentation är en viktig del av ditt arbete.
Du jobbar med att bygga trygga relationer och medverkar till att våra klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden.
Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor bidrar ni att nå goda resultat och till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. Vår vision är att vara en plats för förändring och det genomsyrar vårt bemötande, vårt engagemang och vårt förhållningssätt.
Arbetstiden är enligt schema: dag - kväll och helg.
Som ny medarbetare kommer du att genomgå SiS grundutbildning på 10 veckor. I utbildningen varvas teori med en handledd introduktion och utbildningen rustar dig för behandlarrollen i SiS verksamhet.Publiceringsdatum2026-06-05Kvalifikationer
Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatisk förmåga och en förmåga att skapa goda relationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor. Vi lägger även vikt vid personlig lämplighet.
Du ska även ha:
Lägst 2-årig eftergymnasial utbildning vid folkhögskola eller yrkeshögskola (KY/YH) eller annan utbildning som motsvarar detta. Utbildningen ska vara inriktad mot socialt arbete, socialpedagogik, beteendevetenskap eller annat relevant ämnesområde.*
B- körkort
God svenska i tal och skrift
• Undantag från kravet på lägst tvåårig eftergymnasial utbildning kan i enskilda fall göras, om det finns särskilda skäl enligt 5 kap.4§ socialtjänstförordningen (2025:468).
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av arbete med människor i utsatta livssituationer, t.ex. inom psykiatri eller inom LSS omsorg
Erfarenhet från klientnära befattningar inom Kriminalvården
Erfarenhet från klientnära befattningar inom andra offentliga verksamheter
Utbildning inom vård-och omsorg
Erfarenhet av arbete med missbruksvård och målgruppen män
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/medarbetarskap-och-ledarskap/
ANSTÄLLNING:
Tjänsterna är tillsvidareanställningar på heltid (37 h/vecka) och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Med staten som arbetsgivare ingår en rad förmåner, läs mer om dessa här: https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/formaner/
ANSÖKAN:
Du är välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 2026-07-12.
För de här tjänsterna har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor som är relevanta för tjänsten. Svaren i urvalsfrågorna och CV ligger till grund för om du är kvalificerad att gå vidare i processen.
Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Statens Institutionsstyrelse
(org.nr 202100-4508), https://stat-inst.se
922 32 VINDELN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Statens institutionsstyrelse (SIS) - Platsbanken Kontakt
Enhetschef
Simon Almroth Sjödin Simon.AlmrothSjodin@stat-inst.se +46104535521 Jobbnummer
9950695