Behandlingspedagog - Hedersvåld och Våld i Nära Relation
2026-04-27
50626
Vill du vara med och skapa förändring tillsammans med ett arbetslag som brinner för att hjälpa barn, ungdomar och vuxna i utsatta och komplexa livssituationer? Vi erbjuder boende och stöd till individer som av olika skäl är i behov av trygghet, struktur och professionellt bemötande. Vår verksamhet omfattar både skyddade boenden, stödboende (både skyddade och ej skyddade) för ungdomar samt familje/jourhem. Verksamheten bedrivs under tillstånd från IVO inom samtliga delar. Vårt arbete utgår alltid från individens behov, förutsättningar och livssituation.
Vi arbetar främst med målgrupper såsom
• Individer i behov av skydd på grund av våld i nära relation
• Individer i behov av skydd på grund av hedersrelaterat våld
• Individer som inte kan bo hemma på grund av konfliktfyllda eller på annat sätt otillräckliga hemförhållanden<img src="https://sae3ndp007.blob.core.windows.net/swe/41a35c98-5b23-4815-a137-8c835b6483ce.jpeg">Vårt
mål är att i en hemlik och trygg miljö, med en vårdkedja som präglas av struktur, kontinuitet och kvalificerade medarbetare, skapa en tillitsfull och motiverande vardag. Här ges utrymme för individens erfarenheter, känslor och processer med målsättningen att stärka individens självkänsla, självständighet och tillit till framtiden.
Vi arbetar för att ge våra boende individanpassade verktyg och stöd i sin utveckling utifrån dennes ålder, bakgrund och individspecifika behov. Detta kan exempelvis vara att få stöd att bearbeta svåra erfarenheter, utveckla strategier för vardagen och få möjlighet att utforska sin identitet och sina resurser.
I nära samverkan med varje individ strävar vi efter att skapa förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv med ökad delaktighet, bestämmanderätt och möjlighet att göra aktiva val för sin egen framtid.
Rollen
Tjänsten innebär arbete på vårt stödboende (arbete med ungdomar mellan 16-21 år), skyddade boende (vuxna och medföljande barn) samt stöttning av familje/jourhem, dvs alla delar i vår vårdkedja. I rollen som behandlingspedagog utgår man från aktuella rutiner och riktlinjer samt de boendes individuella behov och önskemål för att planera och utföra insatser. Tjänsten är varierande och som behandlingspedagog ansvarar man i det dagliga arbetet för att på ett tryggt, stabilt och professionellt sätt möta och arbeta med klienterna. I verksamheten utgår vi utifrån ett pedagogiskt och lågaffektivt förhållningssätt. Tillsammans med kollegor och föreståndare arbetar du för att skapa meningsfulla och innehållsrika dagar med fokus på att bygga en självständig vardag även efter placeringens gång.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat kontaktmannaskap, klientarbete, vård- och säkerhetsplanering, myndighetskontakter samt dokumentation. Arbetet omfattar även vardagliga göromål och aktiviteter som bidrar till en trygg, strukturerad och trivsam boendemiljö såsom hushållssysslor. Du stödjer och vägleder i frågor som rör exempelvis måltider, träning, städning, ekonomi, fritidsintressen, skolkontakt och kommunikation. I rollen ingår även att planera, följa upp och dokumentera insatser utifrån gällande vård- och genomförandeplaner.
Vi söker
Arbete hos oss ställer höga krav på flexibilitet, kommunikation och god samarbetsförmåga. Vi söker dig som är anpassningsbar, har ett lågaffektivt bemötande och god förmåga att hantera stress.För att trivas i rollen som behandlingspedagog hos oss tror vi att du är kommunikativ, lyhörd och relationsskapande med en välförankrad trygghet i dig själv. Du bör vara praktiska lagd och lösningsfokuserad samt vid behov kan sätta lämpliga gränser för att skapa tydlighet och trygghet - men även kunna vägleda klienter i att själva också göra detta. Du bör tycka om att arbeta självständigt och ha ett stort egenansvar i ditt dagliga arbete, men med tät samverkan med övrig arbetsgrupp. Att ha ett strukturerat arbetssätt och klara av att göra prioriteringsbedömningar är av stor vikt. Att vara flexibel är en viktig del av arbetet då vi arbetar med myndigheter och med människor där det finns snabbt växlande behov.Publiceringsdatum2026-04-27Kvalifikationer
Det är mycket positivt om du har dokumenterad utbildning och erfarenhet inom arbetsområdena våld i nära relation, hedersrelaterat våld och att arbeta med personer i kris. Vidare är det en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta med barn som har bevittnat/varit utsatta för våld. Även utbildning i TMO, MI, FREDA, SARA, Trappansamtal och PATRIARK samt språkkunskaper (utöver svenska och engelska) är meriterande.
Minst 2 års eftergymnasial utbildning inom socialt, omsorg eller hälsoarbete
Kännedom om BBIC och SOL
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt datorvana
B-körkort samt godkänt utdrag från polisens misstanke- och belastningsregister
Utbildning inom Patriark/Sara, MI, Trappansamtal, empowerment eller TMO är meriterande.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper
Tjänsten innebär 5 pass i veckan med flexibla arbetstider. Du kommer att vara delaktig i din schemaläggning men behöver kunna arbeta både dag- och kvällstid, samt vissa helger vid behov.
Det kan bli aktuellt med personal även på 50-75 % tjänst samt timanställda/vid behov så skicka gärna in CV även om du ej kan arbeta 100%. Intervjuer kommer ske fortlöpande då vi önskar en snar tillsättning med rätt person som vi hoppas kommer bli del i ett fantastiskt team. Varmt välkommen med din ansökan!Övrig information
OBS! Då hela verksamhetskedjan är skyddad går ansökningsprocessen endast via nedan mail: ansokanskyddatboende@gmail.com
Utifrån tidsaspekten kommer vi endast kontakta dem vi önskar kalla till intervju via telefon eller mail, där man då ges mer information och kan ställa ytterligare frågor om verksamheten samt tjänsten innan en digital intervju bokas. Personligt möte kommer vara del i rekryteringsprocessen och utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer då begäras.
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
400 22 GOTHENBURG
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Irene Bengtsson irene.bengtsson@jeffersonwells.se
